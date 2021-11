U neobičnoj odori došao na dodjelu diploma: "Dovoljno sam potrošio na studije"

Vil Radfort, dvadesettroogodišnji diplomac, nije mogao da opravda trošak od oko 290 evra, na svečanu odoru za dodjelu diploma, ali je svakako htio da prisustvuje. On je u odori od džakova za đubre, koju je sam napravio, izašao pred studente da primi diplomu za studije fotografije, u Engleskoj.

Vil je svoju kreaciju nazvao "izjavom za sebe", a britanski slikar Piter Edvards, pohvalio je njegov autfit, prenosi Miror.

"Zdravo svima, prije svega bih htio da pohvalim momka u kesama za đubre, mislim da je njegova ideja veličanstvena", rekao je Edvards.

"Bilo je veoma skupo i pomislio sam da bi baš bila šteta da nakon studija ne obučem odoru. Moji prijatelji su mislili da je ideja fenomenalna, a ja da sam već dovoljno potrošio na studije", rekao je on.

Vil je objasnio da je diplomirao još prošle godine, ali da je dodjela diploma odložena zbog pandemije virusa korona.

"Nakon završenih studija, veći dio vremena nisam imao posao. Tek sam se preselio u novi stan i ostalo mi je još nešto više od 100 evra, pa definitivno nisam mogao da priuštim odoru", dodao je on.

