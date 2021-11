Udomila psa jer joj je ličio na njenog iz djetinjstva, ispostavilo se da je to njen ljubimac

Nicole Grimes je 2018. godine na Facebooku uočila napuštenog psa koji ju je neobjašnjivo privukao na prvu.

Podsjetio ju je na njenu kujicu iz djetinjstva koju je zvala Chloe. Odlučila je da će udomiti tog jedanaestogodišnjeg psa i pružiti mu dom u stare dane, no nije očekivala da će se ispostaviti da to zaista i jest njen pas iz djetinjstva.

"Bilo mi je čudno kad sam shvatila da se i ovaj pas zove Chloe", ispričala je Nicole za BBC.

"Kad su je dovezli, dotrčala je do mene i počela me lizati po licu. Tada sam znala da je to isti pas", rekla je.

Njen suprug je ipak bio nešto skeptičniji pa su odveli psa veterinaru da provjere mikročip. Nicoleina sumnja je tako bila potvrđena, to zaista jest bila njena kujica Chloe.

Nicoleina porodica morala je dati Chloe na posvajanje kad je Nicolein otac dobio novi posao.

No, Chloe je nakon dugo godina ipak sudbina spojila sa starom vlasnicom.

(Index)