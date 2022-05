Pixel Notepad tek 2023. godine

Već neko vrijeme se šuška o tome da bi uskoro mogao da se pojavi novi Google Pixel pametni telefon, a radi se o uređaju sa sklopivim ekranom.

Prema novim izvještajima model ipak ne stiže uskoro.

Pretpostavlja se da će telefon ponijeti ime Pixel Notepad, a sve do skoro se tvrdilo da bi na tržištu trebalo da se nađe do kraja 2022. godine. U najnovijem izvještaju, iza kojeg stoji The Elec, piše da je lansiranje odgođeno, a zbog toga što model nije došao do one tačke koju kreatori žele.

Neki tvrde da je problem u manjku savitljivih ekrana na tržištu, budući da bi Pixel Notepad trebalo da stigne s 7,58-inčnim sklopivim displejom koji pravi Samsung Display. Kompanija je zauzeta proizvodnjom dijelova za sopstvene proizvode – Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, tako da će drugi morati da se strpe, na primjer do sljedeće godine.

Novi sklopivi Pixel bi prema novim informacijama trebalo da izađe na proljeće 2023. godine, a zanimljivo je da se na Google I/O događaju o njemu uopšte nije govorilo.