Android malver ugrozio više od 400 aplikacija

Bankarski trojanac po imenu ERMAC je nedavno "u divljinu" pustio verziju 2.0, pa se broj aplikacija koje cilja sa 387 uvećao na čak 467.

Fokusira se na krađu podataka o bankarskim računima, te onih koji štite digitalne novčanike, a s novom verzijom malvera je ugrožen raznovrsniji broj aplikacija, samim tim i veći broj korisnika.

Cilj svakog trojanca je da napadačima proslijedi ukradene podatke, a ovi ih potom koriste za preuzimanje kontrole nad tuđim bankarskim, te nalozima koji čuvaju kriptovalute, prenosi PC press.

ERMAC se trenutno prodaje članovima darknet sajtova, a košta pet hiljada dolara mjesečno, što je za dvije hiljade više od prethodne verzije, što ukazuje na veći broj novih opcija i mogućnosti.

Prva pogođena aplikacija je bila Bolt Food, a cilja poljsko tržište.

Napad funkcioniše tako što napadači imitiraju neki legitimni servis, pa se preporučuje oprez – ovakvi tipovi napada se brzo šire.

A new #Android banker ERMAC 2.0 impersonates #Bolt Food and targets Polish users. Available for rent on underground forums for $5K/month since March 2022, ERMAC 2.0 already has an active campaign. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/hGeD4ZSwve