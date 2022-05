Fortnite se vraća na Apple platforme

Usred aktuelne pravne bitke između Applea i Epic Gamesa, Fortnite se vraća na iPhone i iPad zahvaljujući Microsoftu. Popularna battle royale igra sada je dostupna na Microsoftovoj platformi Xbox Cloud Gaming, koja je podržana na iPhoneu i iPadu putem Safarija.

Kako je primijetio Tom Voren (The Verge) na Twitteru, ovo je prvi put da je besplatna igra dostupna na Xbox Cloud Gamingu. Zapravo, dokumenti otkriveni u sklopu pravne bitke Epica protiv Applea otkrili su da Epic sprečava Fortnite da bude dostupan na Microsoftovom servisu (iz sličnih razloga Fortnite trenutno nije dostupan na AppStoreu).

Naravno, iz konteksta je izvučeno da Xbox Cloud Gaming nije dostupan u AppStoreu zbog nesuglasica između Microsofta i Applea. Umjesto toga, usluga je dostupna putem Safarija na iPhoneu i iPadu. Xbox Cloud Gaming je uopšteno dobio pozitivne kritike, a Microsoft je značajno poboljšao iskustvo otkako je usluga prvobitno lansirana.

Ako želite da isprobate Fortnite, ali ne putem usluge Xbox Cloud Gaming, postoji i druga opcija. Fortnite je takođe dostupan putem Nvidijine usluge igranja u oblaku GeForce Now, što vam daje dvije mogućnosti da isprobate Fortnite na iOS-u, zavisno od vaših preferencija kada su u pitanju platforme za igranje.

Ostaje da se vidi da li će se Fortnite vratiti u App Store, ali očekuje se da će se pravna bitka između Appleovih i Epic igara nastaviti nekoliko godina. Obe kompanije se žale na rezultat, iako ga je Apple nazvao "bitnom pobjedom" za App Store.

Microsoft kaže da je igranje u oblaku na Xbox.com podržano na iPhone i iPad uređajima koji imaju iOS 14.4 ili noviji. Ostali zahtjevi uključuju minimalnu internet vezu od 10 Mbps i Bluetooth ili USB kontroler.

Fortnite možete isprobati na Xbox Cloud Gamingu, putem Microsoftove veb stranice. Igra je besplatna za igranje, nije potrebna instalacija ili pretplata.

