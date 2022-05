Google uklanja aplikacije sklone zloupotrebi

Korisnici popularnih aplikacija za snimanje audio-poziva nemaju sreće proteklih godina jer malo po malo ih se ograničavalo, do te mjere da su postale beskorisne. A Google sad ide korak dalje i na Play Storeu u potpunosti zabranjuje aplikacije treće strane za snimanje poziva, piše ICT Business.

Više nije bilo strpljenja ni volje izlaziti im u susret jer ljudi iza njih nisu prestajali s lošom praksom. Na primjer, sve te aplikacije tražile su dopuštenje pristupa Accessibility API, kreiranom za ljude s invaliditetom, kako bi mogle do audio znake uređaja. To se odnosilo isključivo na one s Android sistemima.

"Aplikacije s osnovnom funkcijom namijenjenoj direktoj podršci osobama s invaliditetom ispunjavaju uslove za korištenje IsAccessibilityTool. Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za IsAccessibilityTool ne smiju da koriste oznaku koja ukazuje na suprotno i moraju da ispunjavaju istaknute zahtjeve za otkrivanje podataka i pristanak od strane korisnika. Accessibility API nije kreiran u tu svrhu i ne može se od njega zahtijevati snimanje zvuka udaljenog poziva", stoji u pravilima Googlea.

(B92)