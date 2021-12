Mask se povlači sa funkcija, postaje influenser?

Glavni izvršni direktor kompanije "Tesla", Ilon Mask, objavio je na Twitteru da razmišlja o tome da napusti posao i postane influenser.

"Razmišljam da dam otkaz i da postanem influenser sa punim radnim vremenom", naveo je najbogatiji čovjek na svijetu u tvitu objavljenom sinoć, ne iznoseći detalje, prenosi Rojters.

Nije jasno da li Mask, koji vrlo aktivan na platformi ove društvene mreže, ozbiljno misli da napusti svoje rukovodne funkcije.

Britanska agencija podsjeća da je on, osim što je generalni direktor "Tesle", takođe osnivač i izvršni direktor kompanije SpejsIks za letove u svemir, a vodi i startap Neuralink koji se bavi razvojem terapeutskih čipova za mozak, kao i infrastrukturnu firmu Boring kompaniji.

Mask je tokom jedne video konferencije u januaru ove godine izjavio da očekuje da će biti glavni izvršni direktor Tesle još "nekoliko godina".

"Bilo bi lijepo da imam malo više slobodnog vremena umjesto da radim dan i noć, bukvalno od trenutka kad se probudim dok ne odem na spavanje, i to sedam dana nedjeljno. To je prilično intenzivno", rekao je on tada.

Prošlog mjeseca, Mask je pitao svoje pratioce na Twitteru da li da proda 10 odsto svog udjela u "Tesli", na šta je većina odgovorila potvrdno. Od tada je prodao akcije u vrijednosti od skoro 12 milijardi dolara.