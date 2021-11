Poznato je ko će ubuduće voditi Twitter

Odlučeno je ko će zamijeniti dosadašnjeg dugogodišnjeg izvršnog direktora Twittera.

Osnivač i izvršni direktor Twittera Džek Dorsi odlazi sa čela popularne platforme za mikro blogovanje, što je objavio juče putem tvita.

Twitter je osnovan još 2006. godine i tokom svog 15-godišnjeg rada postao je jedna od najpopularnijih društvenih mreža koje se danas koriste. Sinoć je Dorsi objavio da podnosi ostavku na mjesto izvršnog direktora (CEO) kompanije, a odbor je jednoglasno imenovao njegovog nasljednika.

Parag Agraval, koji je do sada bio na poziciji glavnog tehnološkog direktora (CTO) kompanije, ubuduće će biti glavni čovjek Twittera.

Prema navodima Dorsija, odbor Twittera je sproveo rigorozan proces, razmatrao je sve opcije i jednoglasno je imenovao Paraga za novog izvršnog direktora.

"On je moj izbor već neko vrijeme, s obzirom na to koliko duboko razume kompaniju i njene potrebe. Parag stoji iza svake bitne odluke, koja je pomogla da se ova kompanija preokrene. On je radoznao, pronicljiv, racionalan, kreativan, zahtjevan, samosvjestan i skroman. On vodi srcem i dušom i neko je od koga svakodnevno učim. Moje povjerenje u njega kao našeg generalnog direktora je duboko u srži", ističe Dorsi.

Džek Dorsi će ostati u odboru kompanije do maja 2022. godine, nakon čega namjerava da napusti i ovo tijelo Twittera. Kada je u pitanju odluka zbog koje je napustio kompaniju, Dorsi ističe da želi da se Twitter osamostali i ne bude usko povezan sa svojim osnivačima.