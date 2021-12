Twitter dobija automatske titlove za video klipove

Twitter preduzima nove korake, kako bi postao pristupačniji korisnicima. Društvena mreža je sada dodala opciju automatslkih titlova za video klipove.

Pomenuta funkcija je dostupna za Android, iOS i veb verziju Twitter platforme.

Na mobilnim uređajima, korisnici će vidjeti automatske titlove kada počnu da gledaju videu kojem je isključen ton. Titlovi se mogu konfigurisati da se prikazuju i nakon što se ton pojača.

Potrebno je istaći da će automatski generisane titlove dobijati samo novi video klipovi, koji se na Twitter ubace od utorka pa nadalje.

Takođe, mediji izvještavaju da trenutno ne postoji mogućnost prijave netačnih titlova, ali iz Twittera stižu informacije da mreža uvek pronalazi načine da poboljša svoje funkcije.

Implementiranje automatskog dodavanja titlova u video sadržaj predstavlja korak unapred za Twitter. Prošle godine kompanija se našla na udaru nakon što je predstavila audio tvitove, a nije ih podržala alatkama za pristupačnost (koje su implementirane kasnije).

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today. Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX