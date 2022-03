Twitter pokreće Tor servis za bezbjednije tvitovanje

Prethodnih nedjelja smo svjedoci velikog broja zabrana rada servisa u i od strane Rusije, a među njima je i Twitter. Popularni sajt ima rješenje koje može da premosti ove zabrane.

Kompanija je predstavila Tor onion servis, koji bi trebalo da omogući pristup Twitteru, čak i kada je servis blokiran u određenoj zemlji. Pored toga, funkcija anonimnosti u Toru će biti od pomoći u borbi protiv nadgledanja.

Platforma je zasnovana na Enterprise Onion Toolkit (EOTK) verziji, koja je prilagođena kako bi zadovoljila Twitterove izuzetne zahtjeve, prema navodima Aleka mafeta, koji je doprinjeo ovom projektu.

Pored omogućavanja prikaza relevantnih informacija, Tor može da pomogne korisnicima u drugim zemjama gdje je Twitter blokiran. Među njima su Kina, Iran i Sjeverna Koreja, prenosi B92.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed. On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k