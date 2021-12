Na korak smo do čipa u ljudskom mozgu - Ilon Mask otkrio detalje

Ilon Mask tvrdi da je njegova Neuralink, kompanija za tehnologiju interfejsa mozga, manje od godinu dana od implantacije čipova u ljudski mozak.

Vijest je stigla od samog milijardera tokom intervjua uživo na samitu savijeta izvršnog direktora Volstrit žurnala u ponedjeljak, na pitanje o planovima za kompaniju za 2022.

"Neuralink dobro funkcioniše kod majmuna i mi zapravo radimo samo mnogo testiranja i samo potvrđujemo da je veoma bezbjedan i pouzdan i da se Neuralink uređaj može bezbjedno ukloniti", rekao je Mask, prenosi B92.net.

Najbogatiji čovjek na svijetu ispunio je svoje obećanje da "ne posjeduje dom". Mask je u četvrtak prodao svoje imanje u Silicijumskoj dolini za 30 miliona dolara, što je 7,5 miliona dolara manje od prvobitne tražene cijene od 37,5 miliona dolara kada je prvi put objavljeno u junu, prema evidenciji.

"Nadamo se da ćemo ovo imati kod naših prvih ljudi - a to će biti ljudi koji imaju teške povrede kičmene moždine kao što su tetraplegičari, kvadriplegičari - sljedeće godine, do odobrenja FDA. Mislim da imamo šanse da omogućimo nekome ko ne može da hoda ili koristi ruke da ponovo hoda - ali ne prirodno".

Neuralink je 9. aprila 2021. pokazao svoj moždani čip kod majmuna, što je životinji omogućilo da igra igru ponga koristeći samo svoj um. Uređaj u mozgu životinje snimao je informacije o aktiviranju neurona dok je igrala igru, učeći da predvidi pokrete koje će napraviti.

"U suštini, majmun je izgledao normalno, ali telepatski igra video-igricu, što mislim da je prilično duboko", rekao je Mask tokom prenosa uživo u ponedjeljak.

Neuralinkov sistem se sastoji od kompjuterskog čipa pričvršćenog za sićušne fleksibilne niti koje su ušivene u mozak pomoću robota "nalik šivaćoj mašini". Uređaj preuzima signale u mozgu, koji se zatim prevode u kontrole motora.

Mask kaže da se tehnologija pokazala bezbjednom u mozgu i da se lako može ukloniti, tako da je jedina stvar koja sprečava Neuralink od ispitivanja na ljudima odobrenje FDA.

"Naši standardi za implantaciju uređaja su viši od onih koje odobrava FDA, baš kao što su naši standardi za bezbjednost mnogo viši od onoga što zahtijeva američka vlada".

Mask je u ponedjeljak podijelio tvit ponavljajući vremensku liniju za 2022, navodeći da će se napredak Neuralinka ubrzati kada uređaji budu "u ljudima sljedeće godine".

Prva demonstracija kompanije održana je 28. avgusta 2020, događaj koji je Mask razglasio rekavši da će Neuralink "pokazati neurone koji se aktiviraju u realnom vremenu".

Iako je to predstavljeno tokom demonstracije uživo, oni koji su se uključili bili su razočarani kada su neuroni bili neuroni svinje po imenu Gertruda, a ne čovjeka.

Međutim, izgledalo je da je Mask bio veoma siguran u vremensku liniju za 2022. i Neuralinkovu sposobnost da pomogne paraplegičarima da ponovo hodaju dok govore u ponedjeljak.

"To je supervelika stvar i ne želim da budim neopravdane nade, ali sam uvjeren da se to može učiniti", rekao je on.

Pored toga što pomaže ljudima da ponovo hodaju, Mask je takođe rekao da bi Neuralinkov čip mogao da pomogne u liječenju zavisnosti i depresije.

U tvitu objavljenom u julu 2020, milijarder je odgovorio na tvit korisnika koji je pitao da li implant može da "ponovno obuči dio mozga" povezan sa bolestima.

Pranai Pathole, korisnik Twittera, napisao je: "Može li se Neuralink koristiti za ponovnu obuku dijela mozga koji je odgovoran za izazivanje zavisnosti ili depresije?"

"Bilo bi sjajno da se neuralink može koristiti za nešto poput liječenja zavisnosti/depresije".

"Sigurno. Ovo je i sjajno i zastrašujuće", napisao je Mask u odgovoru.

U maju 2020. Mask je govorio u podkastu Džoa Rogana kako bi razgovarao o tome kako će Neuralink imati spremnu verziju svog moždanog implanta "u roku od godinu dana".

Mask je objasnio da proces uključuje uklanjanje dijela lobanje, roboti zatim ubacuju elektrode u mozak i uređaj u rupu, a iza njega ostaje samo mali ožiljak.

Takođe je otkrio da bi tehnologija mogla da se razvije u potpuni moždani interfejs za samo 25 godina, što bi omogućilo "simbiozu" između ljudi i vještačke inteligencije.