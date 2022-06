Studija: Zašto tinejdžeri često ignorišu roditelje

Nova studija je otkrila da mozak tinejdžera "filtrira" mamin glas, stoga bi se tu moglo kriti objašnjenje zašto ignoriraju upozorenja i pokušaj razgovora s roditeljima.

O tinejdžerima bi se moglo puno toga reći, ali roditelji su u konačnici po pitanju vrlo malo toga sigurni

Djeca te dobi nastoje balansirati školske obveze, hobije, vannastavne aktivnosti i društveni i porodični život. Takođe je poznato da rijetko slušaju što im roditelji govore.

Ignorisanje roditelja često se pripisuje buntu i razvijanju vlastitog stava i samostalnosti, ali stručnjaci tvrde da se radi i o nečem drugom. Ova je studija objavljena u "The Journal of Neuroscience". Ono što je u konačnici otkrila jest da je mozak tinejdžera programiran da izoluje majčin glas. To znači da ako tinejdžer telefonira, a vi mu se obraćate, on vas stvarno ne čuje jer im mozak to ne dopušta.

Iako ovi podaci mogu djelovati utješno, to i dalje može biti frustrirajuće za majke

Zapravo, radi se o razvojnim fazama mozga tinejdžera, a razlozi su vrlo specifični. Mozak beba i male djece je programiran da sluša mamu, ali promjene na tom području nastaju otprilike u periodu od 13 godina. Tad djeca počinju obraćati pažnju na nove glasove i mozak se reprogramira u tom smjeru.

Daniel Abrams, glavni autor studije, izjavio je da iako se može činiti da su tinejdžeri samo buntovni, njihov je mozak u toj fazi jednostavno usredotočen na nove i manje bliske i poznate glasove.

Ovakva i slične studije pomažu roditeljima i djeci da nadiđu neke probleme zbog nedostatka razumijevanja i pronađu u sebi snagu da budu strpljivi prema drugoj strani.

(Index)