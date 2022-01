U Velsu pronađeni otisci stopala dinosaurusa stari 200 miliona godina

Vjeruje se da je otiske otkrivene na plaži u Velsu napravio dinosaurus prije više od 200 miliona godina, kažu stručnjaci.

Paleontolozi iz londonskog Prirodnjačkog muzeja rekli su da se smatra da otisci stopala, koji datiraju iz perioda trijasa, pripadaju vrlo ranom rođaku sauropoda.

A series of tracks on a public beach point to the presence of large, long-necked dinosaurs in Wales over 200 million years ago. The Penarth footprints are believed to have been left by sauropodomorphs, a group which includes the iconic Diplodocus https://t.co/i4ef9WM8jk