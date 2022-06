Australijski naučnici otkrili najveću biljku na svijetu

Najveća poznata biljka na Zemlji, morska trava koja je tri puta veća od Menhetna, otkrivena je kod obale Australije, prenosi BBC.

Genetskim testiranjem naučnici su utvrdili da je ogromna podvodna livada u zapadnoj Australiji zapravo jedna biljka, morska trava koja pokriva oko 200 kvadratnih kilometara, a vjeruje se da se širila iz jednog sjemena tokom najmanje 4.500 godina, saopštili su istraživači sa Univerziteta Zapadne Australije, navodi BBC.

Naučnici su slučajno naišli na otkriće u zalivu "Šark", oko 800 km sjeverno od Perta, a njihov cilj bio je da utvrde genetsku raznolikost vrste, poznate i kao "trava traka", koja se obično nalazi duž dijelova australijske obale.

Istraživači su sakupili izdanke iz cijelog zaliva i ispitali 18.000 genetskih markera da bi došli do "otiska prsta" svakog uzorka, a imali su za cilj da otkriju koliko biljaka čini livadu.

"Odgovor nas je oduševio - bila je samo jedna! To je to, samo jedna biljka se proširila na 180 km u zalivu Šark, što je čini najvećom poznatom biljkom na Zemlji", rekla je Džejn Edgelou, glavni autor studije objavljene u časopisu Proceedings of the Roial Societi B.

Kako se navodi, biljka je izuzetna i po svojoj izdržljivosti, jer je rasla na lokacijama širom zaliva u veoma različitim uslovima.

Ova vrsta morske trave uglavnom raste kao travnjak brzinom do 35 cm godišnje i zbog toga su istraživači procijenili da je bilo potrebno 4.500 godina da se proširi do sadašnje veličine, navodi BBC.