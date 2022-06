Planeta u ozbiljnoj ekološkoj krizi - u Evropi nestalo 600 miliona ptica

Nekih od globalno ugroženih vrsta ptica, nažalost, više nema u Srbiji. To su mala droplja, tetreb ruževac, bijela kanja, crni lešinar i orao bradan.

Sve manje šuma, livada, močvara u posljednjih dvadesetak godina ulovilo je nestanak bijele kanje, orla bradana i crnog lešinara - ptica kojima su ti predjeli bili stanište.

"Većina ptica, preko 300, su strogo zaštićena u prirodi i to jako važno napomenuti. Veliki broj ptica šumskih staništa je ugrožen, kao stepski soko i ostale grabljivice koje nestaju i ne mogu da se vrate nazad u život", rekao je Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.

Hrane se insektima, glodarima i služe kao instrumenti zaštite životne sredine.

"Zamislite da nema lasta - pa mi se nikada ne bismo odbranili od komaraca. Njihov uticaj na životnu sredinu je neverovatan, zato su one važne kao bioindikator životne sredine , ukoliko nestaju ukoliko im pada populacija, to je jasan znak da je došlo do neke promene uglavnom negativne", istakao je Karić.

Ljudi kao dio prirode odgovorni su za nju i svako je dužan da je štiti.

"Treba da primene sve one mere koje su opšte ekološke, da se manje troši energije da se manje jede meso, da se koriste stvari više puta, da se manje generiše otpad, da se manje troši energija jer su resursi vrlo ograničeni", napomenuo je Zoran Karić.

Podatak da je 600.000.000 ptica u Evropi nestalo i da je, prema procjenama, ugroženo 26 odsto sisara i 41 odsto vodozemaca govori nam da je planeta u ozbiljnoj ekološkoj krizi.

(RTS)