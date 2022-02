Ribarski brod ispustio više od 100.000 uginulih riba

PARIZ - Holandski ribarski brod "FV Margiris", drugi po veličini na svijetu, izbacio je više od 100.000 uginulih riba u Atlantski okean kod Francuske, formirajući plutajući tepih ribljih leševa koji su uočili aktivisti za zaštitu životne sredine.

Do jučerašnjeg izbacivanja ribe došlo je nakon pucanja mreže, saopštila je ribarska industrijska grupa PFA, koja predstavlja vlasnika plovila.

U saopštenju PFA, navodi se da je ovo veoma rijedak incident.

Grupa za zaštitu životne sredine je osporila objašnjenje, ukazavši da je riječ o ilegalnom ispuštanju više od 100.000 neželjenih riba.

WE'RE LIVE! Join Sea Shepherd Captain Thomas Le Coz of the M/Y Age of Union to discover the first images of our Ocean Killers campaign in France's Bay of Biscay, live on our FB page now: https://t.co/kAYOMAT9hi pic.twitter.com/ByAkvTsqpn