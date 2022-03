Moćna raketa NASA za let na Mjesec konačno spremna

Poslije više od decenije mukotrpnog razvoja i brojnih kašnjenja, NASA nova raketa za let na Mjesec izašla je iz zgrade za montažu u Svemirskom centru "Kenedi", potpuno naslagana i skoro spremna za let u svemir. Odatle će krenuti na jedanaestočasovno putovanje do svoje primarne lansirne rampe u Kejp Kanaveralu, gdje će biti podvrgnuta testiranju uoči svog debitantskog leta, koji bi trebalo da se dogodi negdje ove godine.

Dizajniran da nosi posadu i teret u duboki svemir, Spejs lonč sistem (Space Launch System), ili SLS, trebalo bi da igra glavnu ulogu u NASA programu "Artemis" povratka na Mjesec, i glavnoj namjeri Američke svemirske agencije da se na površinu našeg pratioca do 2025. iskrcaju žena i astronaut koji nije bijelac.

Ovaj raketni sistem je trenutno najpoznatiji po tome što je njegova izgradnja više puta odlagana. SLS je osmišljen 2010. godine i prema prvobitnim planovima trebalo je da poleti već 2017. Ali je rok pomjeren što je takođe, izazvalo dodatna negodovanja brojnih kritičara koji su prije svega bili revoltirani enormnom cijenom ovog projekta.

Enormni troškovi

Prema nedavnoj procjeni budžeta generalnog inspektora NASA, cijena prva četiri leta rakete iznosiće 4,1 milijardu dolara svaki, a dugoročni operativni troškovi su još uvijek misterija.

Mnogi su predlagali da se ovaj projekat napusti u korist bržih i isplativijih alternativa za let u svemir, posebno onih koje uspješno grade komercijalne kompanije.

Uprkos svim protivljenjima, tim za izradu SLS-a je nastavio da gura ka cilju. Na kraju su uspjeli. Raketa više nije samo animacija.

Ipak, SLS će morati još da se dokazuje svojim kritičarima, od kojih mnogi smatraju da uopšte nije trebalo da bude izgrađen, posebno u trenutku kada se očekuje da će "Spejs Iksova" buduća raketa "Staršip" moći da uradi isto ono što i SLS, ali po mnogo nižoj cijeni.

Šta sada slijedi

SLS za početak mora da prođe veliki test stvarnog odlaska u svemir. Vjerovatno tokom leta, ako sve prođe kako treba, NASA će lansirati vozilo s praznom Orion kapsulom na vrhu, na let oko Mjeseca. Astronauti će se ukrcati na sljedeći let, koji će na kraju kulminirati ponovnim spuštanjem na Mjesec.

Dugoročni vremenski okvir je mnogo mutniji od onih prvih letova u okviru programa "Artemis". Ipak, NASA nema planova da uskoro otkaže SLS, posebno što ovaj projetat ima snažnu podršku u Kongresu.

(RTS)