NASA rover našao "vrata" na Marsu

NASA rover "Kjuriositi" snimio je veoma zanimljiv prizor na Marsu prošle nedjelje - pravilnu pravougaonu pukotinu u stijenama, koja neodoljivo podsjeća na vrata ili ulaz koji vodi u podzemlje.

Prizor je snimljen prošle nedjelje dok se rover penjao na planinu Šarp. Uprkos tome što ovakva fotografija budi maštu mnogima, posebno teoretičarima zavjera, navodna "vrata" nisu ulaz u podzemni vanzemaljski svijet.

