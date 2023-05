Banjalučki maturanti žele matursku fotografiju s filterom za Snapchat

BANJALUKA - Fotografi su se ove godine prilikom fotografisanja maturanata u Banjaluci susreli sa neobičnim zahtjevima maturanata, koji traže da njihove fotografije imaju filter sa Snapchata.

Kako je za "Nezavisne novine" istakao banjalučki fotograf Marko Turkeš, maturanti žele da najbolje izgledaju baš za tu sliku.

"Fotografija za maturski pano je kao slika za ličnu kartu gdje niko sebi nije lijep", istakao je on.

Dodaje da se on, ali i ostali fotografi, trudi da im omogući neograničen broj pokušaja, pomogne oko poziranja, položaja kose, glave i slično, kako bi najbolje ispali i kako bi ta fotografija bila postavljena na panou.

"Danas svi koriste TikTok, Snap i druge aplikacije, pa se događalo u praksi da maturanti traže baš onaj filter sa Snapa, TikToka ili Instagrama", ispričao je ovaj fotograf.

Kako on kaže, maturanti najčešće biraju one lokacije za fotografisanje koje su uvijek u trendu, pogotovo nakon renoviranja, a to je ispred Banskog dvora, Hrama Hrista Spasitelja, zatim Gospodska ulica, a u slučaju kiše i lošijeg vremena aktuelan je Muzej savremene umjetnosti, a gimnazijalci u većini slučajeva biraju školsko dvorište.

"Za izradu panoa potrebno je mnogo vremena i stvari da se uradi. Nakon fotografisanja i isporuke tih slika, pristupa se izradi panoa u programu, koji šaljemo učenicima na pregled", kazao je on te dodao da se nakon toga rade izmjene pozadina i razne korekcije.

"Kad završimo pano sve to šaljemo na štampu. On se suši, lijepi i bude gotov za oko 10 dana, nekad i prije", objasnio je on.

Dušan Vučenović, banjalučki fotograf, istakao je da je fotografisanje maturanata za pano počelo još sredinom marta.

"Najčešće lokacije za fotografisanje su 'Stara Ada', renovirani dio opštine, Banski dvor i kod Hrama Hrista Spasitelja", istakao je Vučenović.

Fotografije, kako on kaže, budu obrađene u roku od 48 časova, a nakon toga se izvrše korekcije ukoliko neko nije zadovoljan.

"Kad svi budu zadovoljni, dizajner osmišljava pano i kad se pano odobri slijedi štampanje", objasnio je on.

Dodaje da je od početka fotografisanja pa do same isporuke potrebno od 12 do 20 dana.

Dragana Dušanić, fotograf, ističe da se maturanti najčešće odlučuju za fotografisanje na Kastelu, u "Staroj Adi", kampusu, parku "Mladen Stojanović" i kod zgrade Vlade.

"Fotografisanje maturanata za maturski pano radim od 2015. godine, kada sam fotografisala razred svoje sestre. Od tada su narednih godina angažmani postajali sve češći", ispričala je Dušanićeva.

Najčešće se, kako ona kaže, maturanti odlučuju za fotografisanje u prirodi, ali ove godine neki razredi su izrazili želju da se fotografišu u studiju.

"Ponekad je potrebno dosta vremena da se osmisli za svaki razred drugačiji dizajn, ali sam proces rada traje nekoliko sati", zaključila je ona.