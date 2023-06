Bujice prijete, odvodni kanali začepljeni

BANJALUKA - Banjalučani strahuju od bujičnih poplava jer kanali nisu očišćeni, potvrdili su iz banjalučkih mjesnih zajednica za "Nezavisne novine".

Sreten Ćurlić, član Savjeta MZ Ada, ističe da su se obraćali nadležnima jer, kako kaže, kanali nisu pokošeni niti čišćeni.

"Imali smo ogromne količine vode, tako da je u Ulici braće Kavića intervenisala vatrogasna služba zbog ulaska vode u kuću Kostića. Srećom, sva voda u kući je uklonjena", rekao je on, te je dodao da mještani strepe od svake jače kiše.

Kako kaže Igor Vidović, predsjednik Savjeta MZ Lazarevo, redovno se obraćaju nadležnima u vezi s čišćenjem kanala, jer je ovo naselje pretrpjelo veliku štetu od poplave 2014. godine.

"Potrebno je kompletne odvodne kolektore pročistiti specijalnim vozilom koje ima 'Čistoća', takođe većom količinom vode očistiti ove kolektore od ležećeg mulja i nečistoća, tako da, kad dođe do ovakvih situacija kao što je bujica, kolektori mogu da prime maksimalne prilive bujičnih voda", kazao je on, te je dodao da se zbog tog mulja i nanosa na dnu odvodnih cijevi stvaraju ovakvi problemi, jer se kapacitet smanjuje za trećinu, ako ne i više.

Kako kaže, ovu aktivnost su tražili više puta od Gradske uprave.

"Ali ne, oni su najpametniji i lakše je podići cijenu odvoza smeća preko leđa građana, da bi firma bila solventna, nego ih angažovati u ovakvim poslovima za koje su specijalizovani i time pomoći građanima", pojasnio je on.

David Ponorac, predsjednik MZ Priječani, potvrdio je da su prethodnih dana i Priječani pretrpjeli poplave usljed obilnih padavina, nakon kojih su bujične vode ugrozile imovinu građana.

"Nakon nedavnih bujičnih poplava u Priječanima, izazvanih obilnim padavinama, ali i zbog zapuštenih kanala, nadležne ekipe došle su na teren i uhvatile se u koštac s problemima koji dugo muče mještane", istakao je on, te je dodao da Savjet MZ redovno obavještava Gradsku upravu o potrebama ovog naselja.

Da su padavine napravile problem i u Debeljacima, potvrdio je Dejan Štrbac, član Savjeta ove MZ.

"Svi makadamski putevi su u lošem stanju i došlo je do faze da stanovnici ne mogu doći do svojih kuća, uz to kanali nisu čišćeni zadnje tri godine, te su bujične vode po putu nanijele mnogo kamenja i pijeska, pa se glavnom saobraćajnicom otežano kreće", rekao je on, te je dodao da su slali dopise nadležnima.

"Do sada smo Gradskoj upravi poslali barem 50 dopisa, a nismo dobili odgovore. Vjerovatno smatraju da nisu dužni da nam dostave odgovore", zaključio je on.

Mladen Kajkut, predsjednik Savjeta MZ Obilićevo 2, istakao je da su nakon nepogode koja je zadesila ovo naselje nadležni izašli na teren da bi popisali štetu.

"Mi smo nakon toga poslali pitanja Gradskoj upravi jer ne znamo šta se radi, neko je dovezao bager, mi ne znamo ko, ne vidimo da se nešto radi, kuća i dalje visi zbog odrona", rekao je on.