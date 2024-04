Aleksandra Blagojević za "Nezavisne": Želim da znam samo šta se dogodilo mojoj Sari

BANJALUKA – Na osnovu svega što je prošlo i svega što se tiče tih ustanova, ne želim da dam nikakav komentar. Od njih nisam tražila ništa posebno, osim što sam htjela da znam šta se desilo sa mojim djetetom, poručila je za "Nezavisne novine", Aleksandra Blagojević, majka male Sare, nakon što je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo predmet u vezi sa svim tvrdnjama i radnjama koje su objavljene u dokumentarnom filmu "Gdje je Sara?", a koji je uradio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

"Nakon ovih pet i po godina borbe, mi smo kao roditelji pokušali sve regularno i po njihovom protokolu i ispoštovali smo te protokole. I onda kada smo shvatili da od tog nema ništa, kao roditelji smo morali da preduzmemo sami. Mi smo uradili to što smo uradili, drago mi je da ljudi konačno shvataju ozbiljnost svega toga, a da komentarišem sve institucije i svaku osobu ponaosob, što se tiče njihovog trenutnog momenta, zaista ne želim", kazala je Aleksandra.

Na pitanje vjeruje li da će ovo sada nešto promijeniti, odgovara da cilj koji ona ima jeste da se promijeni mnogo toga.

"Od našeg zakona i sistema koji je čista nula, do ostalih institucija koje su neozbilnje i neodgovorne. To vam jedino mogu reći. Nije stvar više u tome da li se vodi polemika da li je dijete živo ili ne, nego jednostavno, mi smo htjeli da poručimo da svi roditelji imaju pravo da znaju šta se dešava sa njihovom djecom u svakom trenutku. To je nešto što je nas zaobišlo i preskočilo, osim za neke određene izjave, a za njih više ne želim da se nerviram", poručila je Aleksandra.

Borbu, kaže, nastavlja.

"Moje mišljenje je podijeljeno, i da je dijete živo i da nije. Ja sam vrlo svjesna da postoji velika vjerovatnoća da nije, ali se to moglo saopštiti na mnogo ljepši način. I sad ne bi došlo do ove zbrke. Miloš i ja ne bismo potrošili pet i po godina, i svi ovi ljudi ne bi morali da rade ono što rade da su institucije uradile svoj posao kako treba", kaže Aleksandra, dodajući:

"Ja ništa posebno nisam tražila od njih. Tražila sam istinu o tome se desilo sa našim djetetom. Ja uvijek kažem kako jeste, nemam prstom uperenu metu ni u koga, u smislu da kažem da je kriv ovaj ili onaj. Onim rekla-kazala se bave oni kojima je dosadno u životu. Samo znam da je sistem zakazao i da je svaka institucija kriva ponaosob u cjelini. Nemam osobu da kažem to je taj ili to je ta, niti to želim".

Vezane vijesti:

Tužilaštvo formiralo predmet nakon filma "Gdje je Sara?"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.