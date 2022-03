Dodik: Priča o sankcijama nametnuta, dobrim dijelom od opozicije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je večeras da je priča o sankcijama njemu i Republici Srpskoj u EU nametnuta, dobrim dijelom i od opozicije u Srpskoj, te da se od početka znalo da jedan dio zemalja EU neće htjeti da bude dio te harange.

"S druge strane, dio zemalja je u posljednje vrijeme pokazao da misle da je sasvim dovoljno da se neko sankcioniše i da će u tom pogledu taj neko promijeniti političke stavove, da će izgubiti izbore, da će se promijeniti narativi i sve ostalo što sa tim ide", rekao je Dodik za ATV.

Očigledno, smatra Dodik, da to nije tako.

"Čak je i /visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Žozep/ Borelj, prilikom posljednje posjete BiH, rekao da vidi da u BiH nema političke volje da se radi, te da ništa ne mogu riješiti sankcije, što je tačno", naglasio je Dodik.Prema njegovim riječima, potpuno je pogrešno postavljena priča o tome da se neko sankcioniše zato što politički ne odgovara.

Dodik je istakao da već odavno briselska administracija i Stejt department ne vode računa šta piše u bilo kom dokumentu, počev od ustava, nego izričito traže da se provode njihove politike, koje nisu uvijek ustavne i zakonite.

"I ako se tome suprotstavite, a ja jesam, onda vam kažu da će vas sankcionisati. Tu su, naravno, i domaći izvršioci radova koji stalno nešto kinje na toj temi, pokušavaju da vas strpaju u to. Pa svaki sastanak opozicije je u smislu da je jedino rješenje za Republiku Srpsku da se `skine Dodik`", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Dodik je naveo da ključno pitanje, kad je riječ uopšte o pominjanju sankcija, dolazi iznutra, od opozicije.

"Vidljivo je da je to unutrašnji narativ, kome treba dodati i ove iz Sarajeva, koji su bijesni na Republiku Srpsku i Milorada Dodika", rekao je on

Kad je riječ o neuspjehu pregovora o Izbornom zakonu BiH, Dodik je naveo da to govori o BiH kao neuspješnoj i propaloj zemlji te da je ovdje jedini cilj da se pobjegne od trenutne situacije, iako niko ne garantuje da će taj neki novi model biti uspješan.

Dodik je naglasio i da će izbori u BiH vjerovatno biti raspisani i da to neće biti sporno, ali da oni neće pokazati ništa od onoga što opozicija očekuje.

Opozicija, tvrdi Dodik, pravi atmosferu haosa jer je nervozna te da o tome govore podaci da na izborima za savjete mjesnih zajednica SNSD ostvaruje ubjedljivu pobjedu, što se pokazalo i u Gradišci.Dodik je rekao da predstavnici opozicije raznim izmišljenim pričama pokušavaju da naprave atmosferu koja je sigurno doprinijela nekom stanju u kojem se očekuje da pobijedi opozicija i da se, kako kaže, vrate kriminalci koji su bili u ranijem periodu.

On je naveo i da postoje dokazi, koji će uskoro dospjeti u javnost, da je lider SDS-a Mirko Šarović dobio 3,5 miliona KM nelegalnog novca za SDS.

"Ako je Mirko Šarović primio, a jeste primio, 3,5 miliona KM od narko-bosova ovdje za izbore i ako je kraj njega u noći kada su se čekali rezultati sjedio ubica kojeg sada jure sve bezbjednosne službe u regionu, a koji je izvršio 11 ubistava, onda to govori šta je nama spremljeno", rekao je Dodik.

Dodik je optužio opoziciju da funkcionerima Srpske stavlja "metu" bez ijednog dokaza za svoje optužbe, dok su funkcioneri Republike Srpske zauzeti rješavanjem ozbiljnih problema koje je donijela pandemija virusa korona, zatim poskupljenjima, sukobima i odnosima u okviru BiH.

"Nema nijednog političara u Sarajevu koji ne traži da zaključke Narodne skupštine, koje smo ranije donijeli, povučemo. Oni znaju šta je to, a znamo i mi. Da li će to biti danas sprovedeno ili za par mjeseci, ili čak godinu dana - nije važno. Imamo naš put i on će biti sproveden i dalje ćemo ići sa našim politikama u vezi sa prenosom nadležnosti", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio i da je Srpska autonomna, da nema potrebe da se bavi unutrašnjim pitanjima u Federaciji BiH, osim u dijelu koji se odnosi na zaštitu Srba u tom entitetu.

Lider SNSD-a kaže da je PDP u direktnoj komunikaciji sa obavještajnom strukturom Velike Britanije, te da je sve što rade smišljeno u krugovima te zemlje, gdje se pravi strategija.

On je naveo da je PDP pokušavao da razbije SNSD preko različitih uticajnih ljudi te stranke, ali da nisu uspjeli.

Prema njegovom mišljenju, PDP i SDS su dio udruženog zločinačkog poduhvata protiv Republike Srpske i srpskog naroda.

"Znamo da je /lider SDA/ Bakir Izetbegović dao novac nekima iz SDS-a i PDP-a tražeći da formiraju portale koji će napadati Dodika. Znam i datum kada je to bilo, a rečeno je da bi bilo najbolje da ih formiraju u Srbiji", rekao je Dodik.

Istakao je da, kada je riječ o opoziciji u Srpskoj, riječ je o politički neodgovornim i nedoraslim ljudima, koji ne znaju šta je država.

"Oni ne znaju da vode jer je viđeno kako su vodili. Bili su i u Savjetu ministara i instalirali grupu koja je u okviru Ministarstva bezbjednosti čistila kanale prolaza i transporta droge kroz BiH i Srpsku. Naplaćivali su u vezi sa tim novac koji su upotrebljavali za izbornu kampanju i politički rad. To je neprihvatljivo i ako ovaj narod hoće da dobije mafiju, neka samo glasa za opoziciju", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da nikada nije i neće prihvatiti da Sarajevo bude glavni grad BiH, jer je više od 140.000 Srba istjerano iz ovog grada.

"Nikada to neću prihvatiti za razliku od rukovodstva PDP-a Branislava Borenovića, Jelene Trivić i Igora Crnatka. Ovih dana obilježavamo tragičnu sudbinu sarajevskih Srba koji su, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekli da neće da žive u Alijinoj zemlji. To govori o tome šta Srbi misle o BiH i dužan sam da to mišljenje pronosim i da ne bude zaboravljeno", rekao je Dodik.

Uskoro pozitivni efekti od ukidanja akcize na gorivo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da bi građani pozitivne efekte od ukidanja akcize na gorivo mogli osjetiti uskoro, odnosno nakon predstojeće sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Dodik je pojasnio da će nakon sjednice biti potrebno pet, šest dana da se sve objavi u Službenom glasniku, poslije čega izmjene i dopune zakona stupaju na snagu.

Kada je riječ o smanjenju stope PDV-a na osnovne životne namirnice, Dodik je rekao za ATV da je važno da o tome, prije Parlamentarne skupštine BiH, stav zauzme Narodna skupština Republike Srpske, što je nedavno i urađeno.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ističe da su prethodni prijedlozi o smanjenju PDV-a, koje su podržale i opozicione partije iz Srpske, pravljeni bez SNSD-a da bi stranka bila optužena za njihovo nesprovođenje.

Podsjetio je da je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH rečeno da je potrebno duže vremena da se uvede diferencirana stopa PDV-a, jer to podrazumijeva znatne tehničke i softverske izmjene, edukacije službenika i trgovaca, promjenu fiskalnog sistema, nadzora...

"Mi smo igrali korektno i rekli da se to sve ne može sprovesti za par mjeseci. Da bismo imali bilo kakav benefit u ovoj godini, pokušaćemo to da uradimo što je prije moguće i da se taj sistem za pet, šest mjeseci usaglasi na nivou BiH, odnosno da bar tri, četiri mjeseca imamo benefite nulte stope, a onda ćemo odlučiti i vjerovatno to proširiti i na sljedeću godinu", rekao je Dodik i dodao da je to odgovoran odnos.

Građani srpske treba da vjeruju policiji Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da građani Republike Srpske treba da imaju povjerenje u policiju Srpske, bez obzira na tragični događaj ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Prijedor Radenka Bašića.

"Ovo je ozbiljna poruka mafije i policija mora sada da pojača svoju bezbjednost. Moraćemo promijeniti neke propise", rekao je Dodik za ATV.

On je istakao da mora biti pojačan obračun sa kriminalom i da kriminalci ne mogu da ubijaju policajce.

"Policija je značajno podigla stepen borbe protiv organizovanog kriminala i svako malo se neke organizovane grupe razbijaju. Nažalost, očigledno da je dio tog obračuna sa kriminalom i tragično stradali načelnik centra kriminalističke policije u Prijedoru i to je neprihvatljivo", istakao je Dodik.

On je rekao da svi u Prijedoru smatraju da je Bašić svoj posao obavljao odgovorno i profesionalno i da ga je emotivno pogodilo ubistvo pripadnika MUP-a Srpske.

Dodik ističe da se uvijek ponosio i danas se ponosi stabilnom bezbjednosnom situacijom u Srpskoj.

Poziv Tužilaštva BiH je skretanje pažnje sa FBiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se odazvati pozivu Tužilaštva BiH da sutra da izjavu i ocijenio da je očigledno da se situacija dramatizuje zbog medijskih natpisa da bi se skrenula pažnja sa Federacije BiH, gdje nisu uspjeli da dogovore izmjene Izbornog zakona.

"Očigledno je da su oni očajni. Oni ne mogu ništa da dokažu. Mogu to da dramatizuju, ali ovo je čisto zbog medijskih naslova da se zatvori priča o FBiH", rekao je Dodik za ATV.

Dodik je istakao da je očigledno da se ništa ne može dokazati, jer nije bilo nikakvih zloupotreba i napomenuo da se nešto moglo dokazati ne bi bio tu gdje jeste.

On je naveo da predmet vodi tužilac koji je radio u Ambasadi SAD u Sarajevu.

"Mogu o meni da misle šta hoće, ne pripadam kriminalnom miljeu i spreman sam na svaku vrstu fer i korektne istrage", rekao je Dodik.