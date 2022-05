Dodik predložio Mišelu selekciju 14 prioriteta: "To bi značilo novu nadu"

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik predložio je danas na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom da se napravi selekcija 14 prioriteta i završi pet, šest koji su važni da bi BiH dobila kandidatski status.

"To bi značilo novu nadu. Evropska komisija je bila preoštra prema BiH", rekao je Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarla Mišela.

On je istakao da je Evropska komisija bila nepravedna tražeći ispunjavanje uslova, a kada bi se nešto ispunilo, dolazili su neki novi zahtjevi, napomenuvši da entuzijazam oko EU i na domaćem planu opada.

Dodik je rekao da se oko svih 14 preporuka, ukoliko se na njima bude insistiralo, mora biti jedinstveno riješeno.

On je dodao da ukupna globalna situacija daje malo šanse za neka rješenja, te naveo kako su neke zemlje aplicirale za članstvo.

Dodik je na konferenciji za novinare u Sarajevu istakao da je i Misija Altea bila korisna i da treba da ostane u formatu koji danas jeste, te podsjetio na neugodnosti koje su izazvale snage EUFOR-a boraveći ispred škola u Republici Srpskoj.

"To je izazvalo polemike i bilo je nejasno", rekao je Dodik i dodao da treba zahvaliti EU na njenom prisustvu jer je to dalo uvjernje ljudima da je bezbjednost zagarantovana.

"Saglasni smo da je potrebno očuvati mir i stabilnost i to nema nikakvu alternativu, pokušati obezbijediti lance snabdijevanja", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH predložio je da Republika Srpska pozajmi Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) 12 miliona KM za organizovanje Opštih izbora.

"Ako to nije prihvatljivo, predlažem da to uradi Federacija BiH. Mi smo saglasni da se to pitanje na taj način riješi i da se CIK oslobodi i da radi svoj posao", rekao je Dodik i naglasio da izbori treba da budu održani 2. oktobra.

Dodik očekuje da sukob u Ukrajini bude što prije završen, kao i da BiH ostane neutralna. "Ukrajina i Rusija su naše prijateljske zemlje i mi smo tužni zbog onoga što gledamo tamo da se dešava", poručio je Dodik.

On je ocijenio da je Mišel u BiH danas donio nove perspektive, koje se ogledaju kroz geostrateški koncept.

"Ja mislim da je on dobar. Biće neki koji neće htjeti, ali ja Vas molim da insistirate na tome", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je zaključio da BiH fale političari iz EU poput Mišela, koji će na osnovu svog jasnog stava zajedno sa političarima iz BiH doći do odgovora na izazove.

Mišel je istakao da je vrijeme za novi zamah u napretku evropskih integracija, te najavio da u junu imaju sastanak članica sa liderima zemalja zapadnog Balkana.

"Moramo naći način da ubrazmo proces evropskih integracija i da ubrzamo reforme", rekao je Mišel i dodao da će to donijeti nove benefite.

"Zapadni Balkan, BiH, je jedan od najviših prioriteta za EU", rekao je Mišel i dodao da vjeruje u budućnost BiH kao suverene zemlje.

On se osvrnuo i na sukob u Ukrajini, istakavši da posljedice osjete svi i da se mora naći način da se ubrazaju procesi evropskih integracija, kao i da se mora imati novi zamah za reforme.

Mišel je nagalsio da oni žele podržati partnere sa zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu, a cilj je da se osmisli proces pristupanja na jedan novi način koji će donijeti konkretne socijalne, ekonomske i druge benefite u toku procesa pregovaranja, jednu novu dinamiku proširenja.

"Išli smo sa prijedlogom da u junu u okviru Savjeta razgovaramo o geopolitičkoj zajednici koja neće zamijeniti proces evropskih intergracija, ali će momentalno biti rješenje trenutnih problema", rekao je Mišel i dodao da je zapadni Balkan i BiH su jedan od prioriteta za EU.

Prema njegovim riječima, politički lideri u BiH moraju da uspostave dijalog na najvišem nivou.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović je rekao da je Mišel prvi put u BiH, te istakao da se današnji sastanak odvijao u smjeru potrebe da se sve države zapadnog Balkana što prije integrišu u EU.

"Na današnjem sastanku je jasno rečeno da BiH i sve države na zapadnom Balkanu imaju evropsku perspektivu", rekao je Džaferović.