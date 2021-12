Eskobar: Sankcije su na stolu, ali nisu primarni mehanizam

SARAJEVO - BiH je zemlja koja zbog korupcije i nemogućnosti da na nivou centralnih institucija govori jednim glasom nije pozvana na Forum demokratije koji organizuje Džo Bajden, američki predsjednik, a na kojem je BiH jedna od tek nekoliko zemalja u Evropi koja nije dobila poziv.

Ovo je rekao Gabriel Eskobar, specijalni izaslanik državnog sekretara SAD na medijskom brifingu za novinare pisanih medija u BiH, koji je organizovan u Ambasadi SAD u Sarajevu. Eskobar je rekao da je BiH toliko nefunkcionalna da se čak ne bi ni kvalifikovala da učestvuje u inicijativi Otvoreni Balkan, koju, kako je nagladsio, SAD podržavaju, a koju su organizovali Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, i kada bi sutra htjela da se priključi. Na pitanja o mogućim sankcijama, Eskobar je rekao da su one idalje na stolu, ali da ne voli o njima pričati jer one skreću pažnju.

"Već sam ranije govorio da ne volim da pričam o sankcijama zato što to nije način na koji želim da javnost shvati angažman SAD u ovoj zemlji. Tačno je da su sankcije na stolu. Ali to nije primarni mehanizam kako ostvariti reforme u ovoj zemlji zato što je realnost da sankcije ne mogu izliječiti zemlju od problema. Potrebna je vladavina prava, ograničena ustavna reforma, jake institucije", rekao je Eskobar.

Dodao je da je voljan da radi s bilo kojim političarem i bilo kime ko želi da se bori protiv korupcije.

"Ako neće, mi ćemo to raditi sami", rekao je Eskobar, i dodao da je glavni cilj američke administracije da se stvore funkcionalne centralne institucije.

Na pitanje da li je razgovarao s opozicionim liderima u RS o politici Dodika, Eskobar je odgovorio da je razgovarao sa liderima mladih, poslovnom zajednicom, liderima opozicije i drugim dijelovima društva.

"Svima njima poslao sam sljedeću poruku: mi tražimo partnere, oni koji žele od BiH napraviti uspješnu zemlju. Poslovni sektor sam ohrabrio da kontaktiraju političke lidere i da im objasne kako uništavanje funkcionalnosti centralnih instuticija uništava investicionu klimu u ovoj zemlji. Lidere mladih sam ohrabrio da razmisle kakvoj vrsti ljudi žele pružiti podršku. Opozicionim liderima sam poručio da je put koji je odabrao Dodik, da udalji RS od centralnih institucija, destruktivan i da ne bi trebalo da tome pružaju podršku", rekao je Eskobar.

Rekao je da ako su građani BiH spremni da idalje podržavaju lidere koji su duboko u korupciji, čak ni sankcije neće pomoći.

"Takođe, ne želim da iako pomisli da sankcije znače da će BiH pa čak i RS biti sankcionisani. To će biti individualni ljudi i kompanije koji su involivirali u korupciju. Ali to nije način da se postignu rezultati u antikorupciji. To stvarno mora biti rezultat odgovornih lidera i glasača", rekao je Eskobar.

Podvukao je da bi manipulacije na izborima mogle biti dobar osnov za uvođenje sankcija.

Upitan da prokomentariše odlazak Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH kod ruskog predsjednika Vladimira Putina u Rusiju, Eskobar je ustvrdio da je on tamo otišao da zaštiti svoj novac.

"Nemojte da zaboravimo da je ista osoba koja se žali na bonska ovlaštenja neko ko je iskoristio bonska ovlaštenja u svoju korist, neko čija je politička karijera započela uklanjanjem Radikalne stranke, što mu je omogućilo da preuzme kontrolu i moć u RS", rekao je Eskobar.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, naglasio je da je on postigao primarni cilj da održi mir, a da je dodatni cilj bio da pripremi zemlju za evropske integracije.

"Mi smo mislili da će političari imati tu vrstu vizije. Neki je imaju, ali mnogi je nemaju. Neki bi radije da imaju nefunkcionalnost zbog vlastitih političkih i ekonomskih interesa. Tako da, ne mislim da je Dejton neuspjeh, nego da je problem nedostatak liderstva među političkim partijama", rekao je Eskobar.