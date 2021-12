Izetbegović: NS RS ušla u crvenu zonu

KAKANJ - Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović poručio je večeras nakon sjednice Glavnog odbora te stranke da je Narodna skupština Republike Srpske "ušla u crvenu zonu" onoga što je kažnjivo po Krivičnom zakonu BiH te da očekuje da Tužilaštvo BiH treba da na vrijeme zaustavi takve aktivnosti.

Dodao je da su zadužili funkcionere SDA koji su po Ustavu ovlašteni za pokretanje postupaka za zaustavljanje svega što se pokušava uraditi u NS RS.

Izetbegović je pozvao i NATO, EUFOR i ALTEU da u skladu s mandatima pojačaju prisustvo u BiH, a posebno u osjetljivom području kao Brčko Distriktu. Takođe je pozvao sve stranke probosanskog bloka na jedinstvo i zajednički koordiniSan nastup u suprotstavljanju napadima.

"Za sada nemamo pravog odgovora sa nJihove strane, ali nije vrijeme za prebiranje nekih jeftinih političkih poena, već samo zajednički nastup", kazao je Izetbegović.

Dodao je da su spremni odazvati se pozivu OHR-a kada je u pitanju zakon o državnoj imovini te učestvovati u radu buduće komisije, ali je istakao da je državna imovina dio suvereniteta i da se sve mora završiti u okviru presude Ustavnog suda BiH.

"Država je isključivi titular imovine", kazao je.

Govoreći o eventualnom donošenju zakona o zabrani negiranja genocida i nagrađivanju ratnih zločinaca, Izetbegović je istakao da su spremi da rade, ali da očekuju rješenja od poslanika iz RS-a.

"Od premijere Federacije BiH Fadila Novalića čuli smo dobar izvještaj o tome kako se Vlada FBiH iznijela s pandemijom i do kraja godine ćemo imati do zadnjeg vraćen broj uposlenih u odnosu na predpandemijsko vrijeme. Pokazatelji po pitanju industrijske proizvodnje su jako solidni, ali to nije dovoljno. Imamo globalnu inflaciju koja se izražava u visokim procentima i to utiče na standard ljudi", pojasnio je Izetbegović.

Istakao je da su zadužili Vladu da u okviru mogućnosti i ovlaštenja iznađu način kako se može pomoći kada su u pitanju prehrambeni proizvodi te na taj način pomoći siromašnom dijelu stanovništva.

"Pozdravili smo konkretnu pomoć penzionerima, ali to neće biti dovoljno i moraćemo naći način da se to sistemski riješi kroz procentualno povećanje penzija", kazao je.

Izrazio je potrebu da se iznađe način da se lobira u ime BiH te da su dali nalog kadrovima SDA da rade na tome da se hitno napravi fond za te namjene.

"Osnovna sredstva trebaju doći iz federalnog u kantonalnog budžeta, ali pozivamo sve patriote, privrednike i obične građane da se uključe", kazao je.

Izetbegović tvrdi da bez međunarodnog medijatora političke stranke neće biti u stanju približiti stavove.

"Uz njihov pritisak i ohrabrenje, eventualno ćemo se približiti. Mi moramo proći neke faze s međunarodnim zajednicom i oni se moraju uvjeriti kako funkcionira predsjednik SNSD Milorad Dodik i svi ostali u BiH, ali SDA nikada neće biti dio problema", kazao je Izetbegović.

Tvrdi da se mora odriješiti čvor između Bošnjaka i Hrvata na način da svaki od konstitutivnih naroda ima pretežni uticaj na izbor jednog od tri člana Predsjedništva BiH i da se svaki građanin može kandidovati.