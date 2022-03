Kovačević: Neka Bošnjaci biraju svog člana predsjedništva, a neka ne brinu o srpskom i hrvatskom

BANJALUKA - Teza Bakira Izetbegovića i političkog Sarajeva da je potrebno onemogućiti, kako oni kažu, dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović u Predsjedništvu BiH, samo je još jedna u nizu direktnih potvrda da Bošnjaci nikada nisu prihvatili Dejton i dejtonski ustroj BiH, izjavio je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je naglasio da je suština Dejtonskog sporazuma, ili ako je nekome draže, njegov duh, upravo u tome da konstitutivni narodi u BiH sami biraju svoje predstavnike, kao i da posjeduju političke mehanizme zaštite kojima će spriječiti donošenje negativnih odluka po njihov narod.

"To bi trebalo značiti da je, kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH, jedino što se Bošnjaka ni na koji način ne tiče i na šta ne bi trebali imati nikakav uticaj, to koji će Srbin i Hrvat biti članovi Predsjedništva. Dakle, da li će to biti upravo Dodik i Čović, pitanje je samo za Srbe i za Hrvate, a nikako ne za Izetbegovića i takozvane građane, političke Bošnjake", istakao je on.

Kovačević je rekao da je činjenica da se ni Srbi ni Hrvati nikada nisu miješali u izbor bošnjačkih političkih predstavnika, za razliku od Bošnjaka koji su umjesto Hrvata već tri puta izabrali sebi još jednog člana Predsjedništva i koji, isto tako, pokušavaju značajno uticati i na izbor srpskog člana Predsjedništva.

"Glavni saradnici Izetbegovića i političkog Sarajeva u ovom projektu rušenja dejtonske strukture BiH upravo su Željko Komšić i predstavnici opozicije iz Republike Srpske, koji za uslugu ignorisanja i narušavanja srpske i hrvatske demokratske većine, zauzvrat dobijaju npr. pozicije u Centralnoj izbornoj komisiji i značajan kapital na izborima za člana Predsjedništva BiH", naglasio je Kovačević.