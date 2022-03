Lukač: Video u kojem se poziva na ubistvo Dodika snimljen u Sarajevu

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas da je video u kojem se poziva na ubistvo srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika snimljen u jednom ugostiteljskom objektu u Sarajevu.

Lukač je rekao novinarima da je MUP Srpske locirao mjesto snimanja, te istakao da je sve pripremljeno i montirano zbog čega je MUP preduzeo sve potrebne mjere.

On je dodao da MUP Srpske sa ostalim nadležnim policijskim agencijama u BiH radi na tome da otkrije koje sve to izrežirao i šta je povod.

Lukač je podsjetio da je nedavno u Prijedoru jedna medijska kuća iz BiH snimala prilog u kome je jedno lice bošnjačke nacionalnosti, prolazeći ispred prijedorske džamije, reklo da treba srušiti taj objekat.

"Policija ozbiljno radi na tome, a utvrđeno je da se i tu radi o montiranom i pripremljenom snimku", rekao je Lukač i dodao da je ta medijska kuća time izazvala vjersku i nacionalnu mržnju i netrpeljivost.

On je dodao da neko namjerno nastoji izazvati vjersku i nacionalnu mržnju u Srpskoj, te strah među ljudima.

"Nećemo to dozvoliti", rekao je Lukač.

"Povoljna bezbjednosna situacija u Srpskoj i BiH"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je apsolutno povoljna bezbjednosna situacija u Srpskoj i BiH, te da su nerealni izvještaji pojedinih evropskih organa i činovnika da u BiH može doći do sukoba.

"O tome pričaju ljudi koji nemaju dovoljno podataka o BiH", rekao je Lukač danas novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je neopravdano da određene političke opcije u Evropskom parlamentu pokušavaju da podižu tenzije u BiH i uvlače strah među građane.

"To je apsolutno zlonamjerno, jer BiH nema nikakve uslove za rat. Svi građani su to doživjeli i znaju šta to znači. Nikom nije u cilju da se takve stvari ponove bez obzira što u nekim dijelovima Evrope i svijeta postoje ratna dejstva. Nikada ratne opcije nisu u BiH donijele rješenje, pa neće ni u budućnosti. Jedina naša budućnost je mir", rekao je Lukač.

On je dodao da sve bezbjednosne agencije u BiH sarađuju s ciljem da bezbjednost, prava i slobode građana budu na visokom nivou.

Lukač je pozvao sve političke subjekte u BiH da rade na pomirenju i miru, nikako na dizanju tenzija i uvlačenju straha među stanovništvo.

On je, povodom dešavanja u Ukrajini, rekao da EUFOR ima mandat i mogućnost da, u skladu sa vlastitim procjenama, raspoređuje snage u BiH, ali da Oružane snage BiH nemaju potrebe da na tom planu prave bilo kakve manevre, pokrete i slično.

"EUFOR u skladu sa mandatom može pojačati snage i da kontroliše bezbjednost. Ne vidim tu problem i pozivam građane da apsolutno to mirno prihvate. Ne vidim razlog za uznemirenost ako na teritoriji Srpske ili BiH vide neke pokrete EUFOR-a, njihovih vozila ili letjelica. Siguran sam da to može doprinijeti bezbjednosti", rekao je Lukač.

On je istakao da će pred nadležnim organima biti procesurani svi građani BiH koji samovoljno budu otišli da ratuju u Ukrajini, bez obzira koju stranu budu podržavali.

"Kada se vrate biće u skladu sa zakonom procesuirani i osuđeni za učešće u ratnim dejstvima na teritoriji druge zemlje. Zato pozivam sve građane BiH da ne idu na bilo čije ratište, jer neće doprinijeti rješenju sukoba", rekao je Lukač.

On je naveo da je zbog ratnih dejstava moguć određen priliv ljudi u BiH iz Ukrajine, ali da njihov broj neće biti toliko veliki, kao što se dešavalo sa migrantima sa Bliskog istoka.

"Vjerujem da će BiH organizovano i adekvatno pristupiti zbrinjavanju izbjeglica koje se pojave iz Ukrajine, te da ćemo moći da im pružimo podršku", rekao je Lukač.

