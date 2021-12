Lukić: Odluke Narodne skupštine Srpske nisu rušenje dejtonskog sklopa BiH

Odluke Narodne skupštine Republike Srpske nisu nikakovo rušenje dejtonskog sklopa BiH i nikakav poziv za rat i niko nije pozvan da ratuje, a ako se neko osjeća tako to je njegov problem, izjavio je za Srnu profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.

Lukić je naglasio da su odluke Narodne skupštine Republike Srpske odluke iz njene nadležnosti i ona je ustavnotvorno zakonodavni organ Republike Srpske koji odlučuje o njenoj ustavnoj nadležnosti, ustavnom položaju, naravno u skladu sa Ustavom iz Dejtona.

"Odluke nisu nikakvo rušenje Dejtona. Brojne odluke o centralizaciji i unitarizaciji BiH i pokušaji njene političke bošnjizacije su udar na Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Lukić.

On je napomenuo da Dejtonski mirovni sporazum garantuje svakom konstitutivnom narodu i ostalima pravo da imaju svoj identitet, ne samo kulturni, jezički, vjerski, već i politički.

Lukić je ocijenio da su nasilna unutarizacija, centralizacija BiH sa pokušajem zasnivanja jedne bosanske ili bošnjačke nacije istinski udar na te osnovne principe na kojima može da počiva BiH.

"To je posljednji pokušaj da se kaže organima međunarodne zajednice da vode pogrešnu politiku i da oni takvom politikom dovode do nemira u BiH, ali i pokušaj da se Ustavnom sudu kaže da nije suveren organ u BiH i da ne može da piše Ustav i da stvara slova i riječi Ustava koje ne postoje i koje nigdje ne može da nađe", istakao je Lukić.

Osvrćući se na rad opozicionih stranaka, Lukić je naveo da već dosta dugo smatra da je ponašanje opozicije u Republici Srpskoj nekonstruktivno.

"Ako je sinoć /predsjednik SDS-a Mirko/ Šarović rekao da je ovo poziv u rat, onda on treba da nam kaže zašto smatra da je to poziv u rat i ko to treba, prema njegovom mišljenju, da ratuje. Njihovo ponašanje je nekonstruktivno, napuštanje sjednice ne smatram junačkim činom. Smatram ga suprotno tome. Srpska demokratska stranka već odavno ne liči na sebe, a ubijeđen sam da će to pokazati i naredni izbori", rekao je Lukić.

Lukić kaže da na priču o ratu i nemirima ne treba nasjedati, niti na bilo kakve izazivačke provokacije reagovati.

"Treba nastaviti svojim putem. Očekujem da će oni koji žele da upravljaju BiH znati da čuju šta su poruke jučerašnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske", naglasio je Lukić.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinić Deklaraciju o ustavnim principima i četiri informacije sa zaključcima o vraćanju nadležnosti prenesenih sa Republike Srpske na nivo BiH.

Deklaracijom je predviđeno da Vlada u saradnji sa predsjednikom Republike pripremi tekst ustava Republike Srpske kojim će se potvrditi sve nadležnosti Srpske, osim onih koje po Ustavu BiH pripadaju BiH.