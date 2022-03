Miloš Ković angažovao advokata: Tragam za riječima koje su zasmetale Sarajevu

BEOGRAD - Istoričar i univerzitetski profesor iz Beograda Miloš Ković potvrdio je za da je angažovao advokata nakon što mu je nedavno predočeno rješenje o zabrani ulaska u BiH, kao i da je u toku proces na čijem kraju bi trebalo da bude objelodanjeno koje su njegove riječi zasmetale, kako kaže, političkom Sarajevu.

Granična policija BiH je na prelazu Vardište 12. marta zabranila ulazak u BiH profesoru na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH". Za sada, prema informacijama do kojih je došao, na teret mu stavljaju delikt mišljenja.

"Sasvim sigurno je u pitanju delikt mišljenja, odnosno sprečavanje slobode misli i govora, što je jedno od osnovnih ljudskih prava. O tome se radi i ostaje samo da se utvrdi šta sam ja to izgovorio i koja je zabranjena reč za političko Sarajevo, odnosno koje su to zabranjene misli i ideje koje su povezane sa srpskom istorijom. Šta to istoričari ne smeju da kažu? Šta je to što srpski istoričari ne smeju da izgovore u Republici Srpskoj, jer ja ionako ne idem u FBiH", kazao je Ković.

Odluka o zabrani ulaska došla je iz Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH. Generalni direktor te agencije Osman Mehmedagić tvrdi da je "donesena u skladu sa zakonom", ali i da je ovaj slučaj samo, kako je rekao, "jedan od hiljade".

Ković duže od decenije radi kao gostujući profesor u Istočnom Sarajevu, a u BiH je ove godine boravio na Svetosavskoj akademiji u Prijedoru. Nakon što je odjeknula vijest da mu nije dozvoljen ulazak u BiH, glas su digli i studenti širom Srpske, a Ković je objavio da ne odustaje i da će nastaviti sa predavanjima, ali onlajn. Za "Glas" je potvrdio i da je za ponedjeljak planirano veliko, zajedničko obraćanje studentima i omladini širom Republike Srpske na daljinu. Zahvalan je, kako je rekao, studentima koji su se udružili.

"Govoriću studentima iz Istočnog Sarajeva, Trebinja, Banjaluke, Foče, Prijedora, Brčkog. Biće to zajedničko predavanje za sve, a slušaće ga i oni koji nisu baš moji studenti, zahvaljujući takozvanom političkom Sarajevu. Očito je da moje ideje i knjige sada imaju daleko širu publiku i hvala im na tome", istakao je Ković.

Zabrana ulaska u BiH je, kaže, motivisala mnoge mlade ljude da se udruže.

"Kao što sam i ranije rekao, ja neću moći da dođem u Republiku Srpsku, ali niko ne može da spreči moje knjige i ideje da stignu do Srba i njihov odjek će biti samo jači. Već sada to vidim. Ovo je direktna dobra posljedica ove zabrane, a ja sam siguran da ću se veoma brzo vratiti", zaključio je Ković.

Predsjednica Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka Banjaluka Božana Tintor kaže da je profesor Ković dobrodošao u Srpsku.

"Gost naše organizacije i fakulteta je bio krajem januara, pa samim tim smatramo da je ovakva odluka ništa više nego čin zabrane slobode govora i izražavanja koja može da dočeka svakog od nas. Sa "Baštionikom" bićemo u organizaciji onlajn predavanja s ciljem ne samo pružanja podrške njemu već i osude ovakvih zabrana sa koje god one strane dolazile u BiH", istakla je Tintorova za "Glas Srpske".

Okupljanja

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu najoštrije su osudili odluku kojom je zabranjen ulazak Milošu Koviću u BiH. Riječ je, podvlače, o veoma uglednom profesoru koji širom Srpske govori o istoriji srpskog naroda, uz zahtjev da "skandalozna odluka" bude stavljena što prije van snage da bi nastavni proces mogao da se odvija bez problema, jer će u suprotnom studenti svoje nezadovoljstvo izraziti putem javnih okupljanja.

(Glas Srpske)