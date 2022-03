Saracin: Bolji izborni zakon bi BiH približio EU

BERLIN - Bolji izborni zakon bi Bosnu i Hercegovinu približio Evropskoj uniji, poručio je večeras njemački izaslanik za Zapadni Balkan Manuel Saracin nakon što su pregovori o izmjeni Izbornog zakona u BiH završeni bez uspjeha.

On je na Twitteru naglasio da izbori moraju da se održavaju redovno.

"Bilo kakvo odlaganje ili bojkot dodatno bi naškodili daljem putu ka EU. Stranke treba da pokažu svoju posvećenost usvajanjem mjera integriteta", naveo je Saracin.

A better electional law would have brought #BiH closer towards #EU. Elections must take place regularly. Any delay or boycott would harm the #EU path further. Parties should show their commitment by adopting integrity measures. Thank you @eu_eeas @StateDept for tireless efforts.