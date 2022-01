Vučić sa Erdoanom razgovarao o situaciji u BiH

ANKARA - Predsjednik Srbije Aleksadnar Vučić prenio je da je sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini i kompletnoj situaciji u regionu, kao i značaju infrastrukturnog povezivanja između Srbije i BiH.

Na pitanje da li je bilo riječi o napetoj situaciji u BiH i o incidentu u Priboju, Vučić je rekao da su razgovarali o svemu.

"Razgovarali smo o svemu, i o Priboju i o svemu drugom. O komplikovanoj situaciji u regionu, tome kakvi su stavovi Srbije, kakvi Turske, i šta znači poštovanje Dejtonskog sporazuma - od poštovanja integriteta BiH, ali i integriteta Republike Srpske u okviru BiH", rekao je Vučić.

Prenio je da je on govorio o tome da je za Srbiju važno da se infrastrukturno povezujemo, da se grade autoputevi, ističući da očekuje da u oktobru bude završeno 19 kilometara autoputa od Kuzmima do Sremske Rače.

"Gotovo 80 odsto je završen most, da ne idemo onom ćuprijom kao do skora... To je blizu kraja, i za godinu i po dana imaćemo autoput do BiH i RS", rekao je Vučić i dodao da poslije toga ostaje da se izgradi autoput do Bijeljine.

Prenio je da se razgovaralo i o izgradnji autoputa Požega-Kotroman, odnosno do Višegrada, koji bi dalje trebalo graditi do Sarajeva.

"Rekao sam da je besmisleno da mi gradimo, ako niko neće da gradi Višegrad, jer samo tako ima smisao, a do tada nema. Nadam se da će vlasti u BiH, ma koje, jer ne mogu da ulazim u to, to uraditi. Time bismo povezali Rašku sa Beogradom, Sarajevom, ali i Sofiju i Istanbul sa Sarajevom i Beogradom. Verujem da zajedno možemo to da uradimo, nije problem u nama", rekao je Vučić.

Dodao je da je sa Erdoganom razgovarao o svemu, pa i o zajedničkom djelovanju po pojedinim pitanjima u međunarodnim organizacijama.

Rekao sam "ako ste pametniji od mene vodite stranku"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je u nedjelju uveče, nakon objavljivanja rezultata referenduma, svojim stranačkim kolegama u SNS rekao da će se nakon izbora u Srbiji povući sa mjesta predsjednika stranke i da im je poručio "ako ste pametniji od mene vodite stranku".

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da kaže šta se dešavalo u SNS poslije objavljivanja rezultata referenduma i da li je zaista to rekao.

"Da (rekao sam to), zato što ih ima mnogo pametnijih koji su znali da treba da se glasa za - Ne. Falilo im je još 20 odsto pa da budu radosni, falilo im je 400.000 glasova ili još 202.000 da preokrenu na drugu stranu i zamalo da budu sasvim radosni, zato sam to rekao", naveo je Vučić u ironičnom tonu.

Kako je rekao, u onih 39 odsto ljudi koji su glasali za NE, najveći kolač je pojedinačno imao SNS, dok je u onih 60 odsto koji su glasali za Da, takođe, ubedljivo najveći kolač od ljudi iz SNS i onih koji podržavaju naprednjake.

Vučić je kazao da je očigledno da neki ljudi u SNS bolje znaju politiku od njega i da je uredu da je vode.

"Tako da ću se povući, kao što sam i rekao, odmah posle izbora. Neću se kandidovati za predsednika stranke i svakako će neki pametniji ljudi voditi stranku od maja ili juna", naglasio je Vučić.

Dodao je da će se o izborima razgovarati u narednim danima i nedeljama, ali svakako prije 15. februara, pošto se tada raspisuju parlamentarni i lokalni izbori.

Na pitanje šta će biti sa ljudima sa kojima je nezadovoljan, Vučić je rekao:

"Živi i zdravi, uskoro će moći da pokažu raskošnu pamet", dodao je Vučić.

Najavio je da će se za tri ili četiri dana obratiti javnosti i reći detaljnije, kako je rekao, šta se i kako zbivalo.