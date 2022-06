"Zdravstveno stanje generala Mladića sve lošije"

BEOGRAD - Darko Mladić, sin ratnog komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, rekao je da je zdravstveno stanje njegovog oca sve lošije, ističući da Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu nastavlja da to prikriva, služeći se raznim birokratskim izgovorima da mu ne dozvoli adekvatno liječenje.

Darko Mladić je naveo da general Mladić više ne može da se kreće i da porodica sada ima ozbiljan problem, jer je on u veoma lošem stanju.

"General ne može da šeta. On može da se pokrene, ali nema energije. Dogodio mu se opšti pad i apatija. Pokušavam da pošaljem lekara da ga hitno pregleda. Haški tribunal to pokušava da spreči tako što odugovlači sa papirologijom. Ratko bi morao da potpiše saglasnost za lekara na tom formularu, ali mu taj papir niko još nije dostavio", rekao je Darko Mladić za Televiziju "Hepi".

On je naveo da se sa ocem čuje svakog dana i da se viđaju dva puta sedmično preko aplikacije na računaru, dodajući da je jasno da je general lošije u svakom smislu.

"Majka je bila kod njega u aprilu i videla je da je u lošijem stanju. Njegov advokat, koji je posle dve godine od izbijanja korone bio kod nega, šokiran je razlikom u njegovom zdravstvenom stanju od njihovog poslednjeg viđanja, jer je video koliko je on lošije nego što je bio", rekao je Darko Mladić.

Generalov sin ukazao je da u Hagu njegovom ocu odbijaju da urade magnetnu rezonancu glave, jer bi se, kako kaže, na snimku vidjelo u kakvom je stanju i ustanovilo da ima masivna oštećenja koja ostavljaju ovakve posljedice.

"Činimo sve da mu pomognemo, ali imamo opstrukcije. Kad god smo pokušali da dovedemo doktore, oni bi počinjali sa nekim birokratskim cakama kako bi to sprečili", objasnio je Darko Mladić.

Na pitanje da li će Ratko Mladić podnositi zahtjev za reviziju presude, generalov sin je odgovorio da to neće činiti dok je sadašnji predsjednik suda u Hagu Karmel Ađijus na toj funkciji.

"Sadašnji odlazeći predsednik Haškog tribunala promenio je pravila koja su važila skoro 30 godina unazad. Da bi neko bio oslobođen, on (Ađijus) traži da se prizna krivica. Na silu pokušava da iznudi priznanje. To je nonsens. On nema ovlašćenja za to", rekao je Darko Mladić.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je u junu 2021. godine drugostepeno na doživotni zatvor zbog, kako je navedeno, genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH od 1992. do 1995.

Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. godine, a šest dana kasnije izručen je Haškom tribunalu.

Haški tribunal, prethodnik Mehanizma, podigao je optužnicu protiv Mladića 24. jula 1995. godine, a prva presuda je izrečena u novembru 2017. godine.