BANJALUKA - Ekstremne vrućine ponovo su otvorile pitanje zaštite radnika na otvorenom, a iz Saveza sindikata Republike Srpske upozoravaju da nadležni godinama ignorišu zahtjeve za donošenje pravila koja bi jasno definisala rad na visokim temperaturama.

Šta treba da znate:

Sindikati traže donošenje akta koji bi definisao rad na ekstremnim temperaturama.

Upozoravaju da su višegodišnji apeli bez konkretnih rezultata.

Poslodavci i institucije preporučuju prilagođavanje radnog vremena i zaštitne mjere.

Šta sindikati traže kada je riječ o radu na visokim temperaturama?

Kako je za "Nezavisne novine" rekla Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, već godinama se upozorava na potrebu zaštite radnika od visokih temperatura.

"Već je postalo i bruka i sramota da godinama apelujemo da poslodavci sklone radnike sa vrućina u najtoplijem dijelu dana, a da još nije donesen nikakav akt na koji bi se mogli pozvati inspektorati, sindikati ili sami radnici kada je riječ o radu na ekstremnim temperaturama", kazala je Vrabičićeva.

Ističe da Savez sindikata RS već godinama pokušava da uradi strategiju zaštite zdravlja na radu, kojom bi bilo obuhvaćeno i ovo pitanje.

Pročitajte i ovo: Živa u termometru skače do 36 stepeni

"Ne tražimo da to bude regulisano zakonom, ali tražimo da se jasno definiše koja je to temperatura pri kojoj radnici moraju biti sklonjeni sa vrućine i na koji način to treba urediti. Najbolje bi bilo da se o tome dogovore poslodavci i sindikati, ali da sindikat ima uporište u određenom aktu, kako više ne bismo morali da molimo i apelujemo da se ljudi sklone sa vrućine", pojašnjava Vrabičićeva.

Ističe da su sadašnje temperature previsoke, te da je teško sjediti i u hladu, u kući bez klima-uređaja, a ljudi ugrožavaju svoje živote zato što se sve svodi na apelovanje na nečiju savjest.

"Dokumenta koja bi regulisala ovu oblast godinama ne postoje, temperature su iz godine u godinu sve više, a toplotni talasi traju sve duže. Zbog toga smatram da apeli više nemaju smisla", kazala je ona.

Ističe da su to propusti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, ali i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kao i Vlade Republike Srpske, koji jednostavno ne žele da urede ovu oblast.

Koje mjere se predlažu za zaštitu radnika?

"Postoji mogućnost preraspodjele radnog vremena, odnosno da se radi ranije ujutru, jer su dani dugi, pa bi rad mogao počinjati ranije i trajati do 11 ili 12 časova. Takođe, postoji mogućnost dvokratnog rada, iako je to teško izvodljivo jer za radnike predstavlja dodatne troškove", ističe ona.

Kako je pojasnila, kada je riječ o građevinskim radnicima, u najtoplijem dijelu dana trebalo bi da obavljaju unutrašnje radove i da budu sklonjeni sa direktnog sunca. Neophodno je obezbijediti dovoljne količine vode, prostorije za rashlađivanje, kao i pauze od najmanje 15 minuta na svakih sat do dva rada.

"Apeli više ne znače ništa. Vrijeme je da se svi ozbiljno pozabave ovim problemom i da Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada počnu da rade svoj posao i zaštite ljude, jer je apelovanja svima preko glave", zaključila je Vrabičićeva.

Šta poručuju poslodavci i institucije?

Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.

Naveo je da Unija poziva poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika, jer je, kako je istakao, zdrav radnik u obostranom interesu.

Iz Inspektorata Republike Srpske navode da radnici koji obavljaju poslove na otvorenom, poput građevinskih i poljoprivrednih radova, usljed visokih temperatura rade u otežanim i nepovoljnim uslovima, zbog čega se poslodavcima preporučuje da prilagode radni proces i preduzmu mjere zaštite zaposlenih.

"Rad na otvorenom tokom visokih temperatura može dovesti do pada koncentracije i povećati rizik od povreda na radu. Zbog toga se poslodavcima preporučuje da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i preduzmu mjere zaštite zaposlenih", saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Ističu da poslodavci mogu organizovati rad u fazama, odnosno u jutarnjim i večernjim časovima, te primijeniti niz organizacionih mjera kako bi spriječili zdravstvene probleme kod radnika.

"Mjere poput rotacije poslova, izbjegavanja rada u najtoplijem dijelu dana, od 11 do 15 časova, uvođenja češćih pauza uz obezbjeđivanje dovoljne količine tečnosti, organizovanje rada u smjenama ili angažovanja dodatne radne snage u uslovima ekstremnih vrućina značajno doprinose smanjenju rizika", navode iz Inspektorata.

I Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske apeluju na poslodavce da, u uslovima visokih temperatura, prilagode organizaciju rada i preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih.

"Posebnu pažnju potrebno je posvetiti radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom, jer izloženost visokim temperaturama može dovesti do pojačanog zamora, dehidracije, smanjenja koncentracije i povećanog rizika od povreda na radu", rekli su iz ovog ministarstva.

Dodaju da preporučene mjere zaštite podrazumijevaju prilagođavanje radnog vremena vremenskim uslovima, izbjegavanje rada na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno u periodu od 11 do 16 časova, kao i češću izmjenu i rotaciju radnika, kako bi se smanjilo fizičko opterećenje i omogućili češći odmori tokom rada.