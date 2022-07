Daliborove dvije godine na poslu: Uz hackathon i Prointer do prve radne knjižice

Prije dvije godine, izašla je njegova knjiga "Ogledalo života". Na jesen se sprema još jedna zbirka poezije Dalibora Dedića, zaposlenog u banjalučkom Udruženju "Puna inkluzija".

Nadahnuće za nove pjesme leži i u poslu koji radim, kaže Dalibor koji je, kao osoba sa invaliditetom, prvu radnu knjižicu dobio u četrdeset i nekoj, zahvaljujući jednom od najbolje ocijenjenih idejnih rješenja na online hackathonu "Hack and Solve", koji je 2020. godine organizovala kompanija Prointer ITSS, članica Infinity International Group.

Ustupljena fotografija

Sa timom iz Udruženja "Puna inkluzija", Dalibor je kreirao rješenje koje je, u doba korone, pomoglo u komunikaciji osoba sa invaliditetom i nadležnih institucija, a koji mjesec kasnije, zahvaljujući Prointerovoj stipendiji koja i dalje traje, u "Punoj inkluziji" dobio je prvi stalni posao.

"Prije dvije godine motivisao sam prijatelje za učešće u timu 'Puna inkluzija' na takmičenju hackaton u organizaciji Prointera. Tada su zaposleni u kompaniji prepoznali značaj našeg rada i kao društveno odgovorna kompanija ponudili udruženju stipendiranje kroz podršku zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Na moju radost, ova saradnja je nastavljena i za naredni period i ja sam ostao na poslu koji zaista volim i na kojem mogu da doprinesem najbolje što mogu u oblasti poboljšanja položaja i unapređenja prava osoba sa invaliditetom", kaže Dalibor koji je zbog cerebralne paralize čitav život proveo u invalidskim kolicima.

To ga nije spriječilo da više do dvije decenije radi na brojnim projektima u oblasti ljudskih prava, ali do stalnog posla bilo je teško doći, jer je, kako kaže, to i dalje najveći problem osoba sa invaliditetom.

Ustupljena fotografija

"Još postoje jake predrasude kod poslodavaca o mogućnostima osoba sa invaliditetom kao radnika. Međutim, razne studije, ankete i iskustva svuda u svijetu nam govore da osobe sa invaliditetom mogu biti marljivije, odgovornije i efikasnije u poslu. Nažalost, u zemljama našeg okruženja, kao i kod nas, i danas je velika vijest kada čujemo da je osoba sa invaliditetom dobila posao. Zaposlenje za sve ljude znači nezavisnost, dostojanstven život i izjednačavanje mogućnosti", kaže Dalibor.

Zato je sad svim snagama u projektu o kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu osoba sa invaliditetom, uz podršku Grada Banjaluka, a ove godine u planu je i projekat o inkluzivnoj sceni, prvenstveno filmskoj. Takođe priprema kampanju o značaju podrške životu u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Značaj takve podrške u Prointeru su prepoznali čim su ugledali Daliborov projekat, iako su, kako kažu, kroz društveno odgovorno poslovanje godinama unazad pomagali svim osjetljivim kategorijama društva.

"Priča sa Daliborom i za nas je posebna, jer smo ovom stipendijom na neki način promijenili njegov život. Zato smo tu saradnju nastavili, svjesni da snažne kompanije, poput naše, baš kao i čitava društvena zajednica, moraju dati doprinos da osobe sa invaliditetom postanu što vidljivije, a njihove mogućnosti što veće. Samo tako ćemo svi zajedno postići da predrasude nestanu i da ovi ljudi budu jednako tretirani", kaže Vladimir Perišić, direktor kompanije Prointer ITSS.

Jednake mogućnosti za sve i jesu cilj do kojeg moramo stići kao zajednica, smatra i Svjetlana Vukajlović, predsjednica Udruženja "Puna inkluzija". Jasno je, kaže, da su svim ljudima potrebni podsticaji u raznim životnim fazama, ali treba da budemo svjesni da je nekima od nas potrebna veća podrška.

Ustupljena fotografija

"Problemi osoba sa invaliditetom u našoj zemlji sigurno su mnogo veći u poređenju sa razvijenim zapadom, ali baš zato treba svi da sarađujemo s ciljem unapređenja životnih uslova ove ugrožene grupe. Za njih je najvažnije da imaju personalnu asistenciju, povremenu ili stalnu i adekvatnu pristupačnost objektima i informacijama. Diskriminacijom bilo koga od njih, povrijedilo bi se urođeno dostojanstvo i vrijednost čovjeka i na to moramo svakog dana da mislimo", kaže Svjetlana.

Napominje da su udruženja poput "Pune inkluzije" često u problemu da isplate i neto platu i zato im je Daliborova stipendija od velike pomoći. I to ne samo novac koji svakog mjeseca stiže, već to što ih je neko prepoznao.