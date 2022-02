Fond pozvao građane da regulišu zdravstveno osiguranje

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) pozivao je građane da iskoriste povoljnu epidemiološku situaciju i regulišu svoj status osiguranja u nadležnim poslovnicama, saopšteno je iz ove ustanove.

Iz Fonda navode da, bez obzira na povoljniju epidemiološku situaciju, proces prijave na zdravstveno osiguranje sprovodi u skladu sa poštovanjem mjera i bez stvaranja gužvi u poslovnicama.

"Poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje posebno se odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji još nisu regulisali svoj status osiguranja", stoji u saopštenju.

Iz Fonda napominju da pojedine zemlje u okruženju ukidaju vanrednu situaciju i da će se po ukidanju vanredne situacije u Republici Srpskoj ukinuti i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane, odnosno oni će morati sami plaćati zdravstvene usluge.

"Ovo je ujedno i prilika da pozovemo osiguranike koji do sada nisu preuzeli svoju elektronsku zdravstvenu karticu da to učine, jer po ukidanju vanredne situacije elekronska kartica biće uslov za korišćenje zdravstvene zaštite. Do sada je elektronsku karticu preuzelo oko 592.000 osiguranih lica, što je nešto više od 50 odsto osiguranih lica", poručuju iz Fonda.

U Srpskoj je na snazi još vanredna situacija, dodaju iz Fonda, i zdravstvene knjižice nije potrebno ovjeravati, a Fond od 13. marta 2020. godine, tačnije od proglašenja pandemija virusa korona, finansira zdravstvene usluge za sve građane (osigurane i neosigurane) u javnim ustanovama i po tome smo jedinstveni u regionu.

"Zato apelujemo na građane koji još nisu reguslisali svoj status osiguranja da to učine i da se prijave na zdravstveno osiguranje na jedan od zakonom predviđenih osnova. Građani za sve detalje mogu da se informišu na info telefon 051 249 171, posebno kada je u pitanju koja dokumentacija im je potrebna za prijavu na osiguranje i sl", poručuju iz Fonda.

U saopštenju podsjećaju da je Zakon o zdravstvenom osiguranju Srpske dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije, poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa i drugih težih oboljenja koji se na zdravstveno osiguranje, u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov, mogu prijaviti i po osnovu svog zdravstvenog statusa, odnosno godina života, što ranije nije bio slučaj.

"Takođe, lica koja nemaju prihode, imaju mogućnost da se na osnovu toga prijave na zdravstveno osiguranje", navodi se u saopštenju.

Inače, podsjećaju iz ove institucije, Fond je još ranije zahvaljujući saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske ostvario mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne, a sve u cilju da građani više ne moraju da šetaju od jedne do druge institucije.

"Podsjećamo da se građani koji su od posebnog socijalno društvenog značaja, kao i lica bez prihoda, na zdravstveno osiguranje prijavljuju u nadležnoj poslovnici Fonda, dok radnike na zdravstveno osiguranje prijavljuje poslodavac, penzionere Republike Srpske Fond PIO, poljoprivrednici se na osiguranje prijavljuju lično u Poreskoj upravi itd", zaključuju iz Fonda.