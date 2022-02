Gotovinski krediti Nove banke bez troškova obrade do kraja marta

Odlično upravljate svojim kućnim budžetom, ali se iznenada pojavio neplanirani izdatak na koji niste računali.

Želite da renovirate stan, otputujete sa voljenom osobom ili kupite novi automobil, ali niste u mogućnosti da u kratkom vremenskom roku obezbijedite novac kojim ćete pokriti izdatke. Nekad je neophodno da podignete kredit.

Gotovinski kredit je odlično rješenje za vaše finansijske potrebe kojim ćete olakšati svoju svakodnevnicu, a vaši planovi i želje više neće biti nedostižni.

Nova banka će do kraja mjeseca marta svim postojećim i novim klijentima omogućiti ugovaranje gotovinskih kredita do 50.000,00 KM bez naknade za obradu kredita. Gotovinski krediti se odobravaju sa fiksnom kamatnom stopom i rokom otplate do 10 godina, što je posebno bitno klijentima koji ne žele prevelik iznos anuiteta tokom otplate.

"Ovom ponudom omogućili smo brz i jednostavan pristup kreditnim sredstvima koji klijentima omogućuju najfleksibilniji način korišćenja sredstava", istakao je Miroslav Topić, direktor Sektora za stanovništvo i upravljanje mrežom filijala Nove banke.

Svi zainteresovani više informacija o ovoj, kao i ostalim ponudama proizvoda i usluga Nove banke, mogu saznati u najbližoj poslovnici Banke, na web stranici www.novabanka.com ili besplatnim pozivom na broj 0800 500 11.

Iskoristite akcijske uslove, te ostvarite svoje želje, poručuju iz Nove banke.