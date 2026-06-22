ZVORNIK - Nevrijeme koje je pogodilo područje Zvornika donijelo je veliki gubitak porodici Ibrahimović i domaćinu Šehapu Ibrahimoviću, poznatom kao Kezo, iz Kadrića u Donjoj Kamenici.

Ovaj vrijedni i čestiti domaćin godinama je marljivo radio i obrađivao svoju zemlju u rodnom mjestu, oslanjajući se na stočarstvo kao osnovni izvor egzistencije porodice.

Udar groma uništio godine rada i truda

Nažalost, u jednom trenutku udar groma odnio je polovinu stada, čime je porodica ostala bez značajnog izvora prihoda za naredni period, prenosi Avaz.

Porodicu Ibrahimović su i ranije pogodile teške životne okolnosti. Prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći Šehap je ostao bez sestre, a bračni par se od tada teško nosi s tim gubitkom, brinući o njenom djetetu i živeći bez drugih stabilnih prihoda.

Izgubljen veliki dio stada

Porodica je do današnje nesreće imala stado od skoro 40 ovaca, a u samo nekoliko trenutaka izgubljen je veliki dio onoga što se godinama mukotrpno gradilo.

Posebno je važno istaći da bi Šehap Ibrahimović Kezo ranije, kada bi godina bila ''rodna'' i stado se povećalo, znao izdvojiti ovcu i pokloniti onima koji su u težoj situaciji od njega.

Pomoć porodici stiže od komšija i lokalne zajednice

Na lice mjesta izašao je predsjednik Skupštine grada Zvornika Rahman Nukić, koji je u svoje ime i u ime gradonačelnika obećao pomoć ovoj porodici u prevazilaženju teške situacije. U pomoć su priskočile i komšije iz Kamenice kako je ko i koliko mogao pomoći u ovom danu.

Ukoliko i vi želite pomoći porodici Ibrahimović da prebrodi ovaj težak period, to možete učiniti dolaskom u Kadriće i Donju Kamenicu kod Zvornika.

Za više informacija možete kontaktirati domaćina Šehapa Ibrahimovića na broj 060-314-8096.