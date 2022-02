I menadžer i inženjer sa iskustvom: Vladimir Perišić na čelu Prointera

Mogu da osjetim kako inženjeri dišu i kako razmišljaju, jer svijet informacionih tehnologija u kojem sam više od dvije decenije poznajem u dušu, kaže Vladimir Perišić, novi direktor kompanije Prointer ITSS, članice Infinity International Group.

I sam diplomirani inženjer elektrotehnike sa velikim iskustvom i u javnom i u privatnom sektoru, Perišić vjeruje da će, kao "operativac", donijeti novu energiju već prepoznatom IT lideru u Bosni i Hercegovini i dodatno ga pozicionirati na stranim tržištima. Sve je to dio reorganizacije grupacije čiji je cilj prilagođavanje tehnologijama, što ujedno znači bolje uslove i veće šanse za zaposlene.

Nakon dugogodišnjeg iskustva, kako vidite spajanje inženjerske i menadžerske pozicije?

Mi smo prije svega visokotehnološka kompanija, radimo sa brojnim i značajnim partnerima, od Amerike, Izraela, Njemačke, do Kine, i našim klijentima nudimo ozbiljne projekte iz različitih oblasti. Upravo zato mislim da će sve ovo što smo zamislili u sklopu reorganizacije biti dobra poruka našim klijentima, baš kao i partnerima i kolegama. U IT svijetu prošao sam, praktično, sve faze i nivoe - od inženjera pripravnika do sistem inženjera, rukovodioca sektora, direktora i uvijek sam vodio tehnološki sektor. U poslednjih godinu dana u Prointeru sam bio na poziciji direktora IT infrastrukture i vjerujem da je sve to veliki plus i za ovu menadžersku ulogu.

Više od decenije angažovani ste i na Cisco akademiji. Jesu li sertifikati vodećih svjetskih imena u IT industriji jedan od ključeva uspjeha u toj oblasti?

Već 15 godina angažovan sam kao sertifikovani instruktor na Cisco akademiji pri Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci i u svojoj karijeri stekao sam brojne industrijske sertifikate. Sertifikati su formalna validacija znanja i kompetencija jednog inženjera i zato je naša kompanija od prvog dana težila da imamo vrhunski sertifikovan kadar. Zahvaljujući tome, prisutni smo u vodećim tehnologijama i imamo najviše partnerske statuse najvećih svjetskih proizvođača, poput Cisca, HPE, Checkpoint-a, SAP-a, Vmware, VEEAM, da ih ne nabrajamo sve. Jednostavno, jedno bez drugog ne može i to što svake godine unapređujemo naše statuse govori da smo na dobrom putu i da su to svjetske kompanije odavno prepoznale.

Kako će se na taj put, a prije svega na kadar i stručnjake u kompaniji, odraziti reorganizacija koju ste pomenuli?

Naša ideja vodilja je tehnološka usmjerenost na određene proizvode, što znači da će naši ljudi u tehnologiji i u prodaji imati usmjereniji pogled na portfolio iz svog domena rada, završiti dodatne edukacije, a samim tim steći i više znanja i mogućnosti. Naši inženjeri već učestvuju u projektima koji su van granica BIH, prije svega u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je članica naša grupacije kadrovski ojačala i preuzela velike poslove. Takođe, sve značajnije projekte imamo i u Crnoj Gori, Srbiji, Austriji. Sve je to dio reorganizacije grupacije čiji je cilj nastavak rasta koji smo već zabilježili na regionalnom tržištu. Nazvao bih to drugim korakom u transformaciji našeg poslovanja koji će dodatno otvoriti pozicije na kojima će naši stručnjaci moći da se prepoznaju, što donosi i bolje poslovne rezultate i integraciju na stranim tržištima.

Šta je ono na šta ćete se najprije fokusirati?

Prije svega želim da naša kompanija ostane otvorena za vrhunski kadar i jedna od mojih ideja je da se za to, na neki način, sami pobrinemo. Zaposleni su najveća vrijednost svake kompanije. U tom smislu, imamo naš trening i testing centar u kojem već edukujemo naše zaposlene, kao i klijente i sve ostale zainteresovane. U pregovorima smo da saradnju u tom centru proširimo sa još nekim vendorima sa kojima do sada nismo sarađivali. Takođe, u oblasti SAP rješenja u kojoj imamo reprezentativne projekte, planiramo da se širimo. Kao jedan od svjetskih lidera, SAP je među našim najvećim partnerima i grupacija je prepoznala da na tom brzorastućem tržištu imamo velike potencijale. Upravo zato je moja koleginica Gordana Kovačević koju sam zamijenio na poziciji direktora preuzela tu oblast i to je garancija da ćemo u tom važnom i velikom sektoru dodatno napredovati.

Kad smo kod "prepoznavanja", koliko je IT kod nas zaista prepoznat? Je li on i dalje u domenu troška, a ne investicije?

Postoje i dalje neka zastarjela razmišljanja u kojima se IT posmatra kao trošak. U smislu - šta će mi to i zašto mi je potrebna digitalizacija. To je potpuno pogrešan stav, a samim tim i veliki izazov i u saradnji sa našim klijentima. Ulaganje u IT zaista je investicija koja se sigurno vraća u određenom vremenskom periodu. Svijet nezaustavljivo grabi ka digitalizaciji, vještačkoj inteligenciji, robotici i mi ne možemo da zaostajemo. Zato smo toliko ulagali u svoje ljude i osvajanje tehnologija, iako je sve to bilo i predmet politizacije i neki nas baš i nisu razumjeli. O tome možda i najviše govori činjenica da globalni IT lideri koji su naši partneri iz projekta u projekat uviđaju naš profesionalni pristup i poslovnu viziju. Zato nam i daju povjerenje, pokazujući da kod njih nema mjesta politizaciji bilo čega što je dio ozbiljne biznis priče sa ozbiljnim partnerom kakav je Prointer i generalno Infinity grupacija.