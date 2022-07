Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha do 33 stepena Celzijusova.

Јutro će biti vedro ili malo oblačno, a na zapadu umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u većini predjela biće pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme, dok će već oko podneva na zapadu biti promjenljivo, uz postepeno naoblačenje koje može usloviti nestabilnosti.

Prema večeri na zapadu i sjeveru očekuje se jače naoblačenje uz kišu, koja će jačati tokom noći, te širiti se sjevernim i centralnim pojasem do istoka, dok će na jugu ostati suvo.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, u višim predjelima od devet, a dnevna od 24 do 31, na jugu i sjeveroistoku do 33 stepena, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.