Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Јutro će na sjeveru biti pretežno oblačno, a mjestimično slaba kiša moguća je uglavnom u centralnim predjelima i na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće promjenljivo oblačno i pretežno suvo vrijeme, a popodne su od centralnih krajeva do istoka i u Hercegovini mogući kraći pljuskovi, dok će zapadu doći do postepenog razvedravanja.

Duvaće slab i promjenljiv, tokom dana umjeren prvo zapadni zatim sjeverni, pojačan u Semberiji.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 20, u višim predjelima od 10, a dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusovih.