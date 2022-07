Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se u većini predjela očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha od 27 do 34 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti vedro ili malo oblačno, a na jugozapadu i istoku oblačnije, saopšteno je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u većini predjela biće pretežno sunčano i toplo, ali bez velikih vrućina kao prethodnih dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, u višim predjelima od 11, a dnevna od 27 do 32 u sjevernom pojasu, na jugu i sjeveroistoku do 34 stepena Celzijusova.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Sokolac 25, Srebrenica 26, Mrkonjić Grad, Ribnik i Zenica 27, Bihać i Prijedor 28, Kalinovik, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 29, Doboj, Bugojno i Gradačac 30, Nevesinje, Bijeljina, Banjaluka i Drvar 31, Srbac, Višegrad, Zvornik, Livno i Neum 32, Sarajevo i Trebinje 35, Foča 36, Grude 37, te Mostar 39 stepeni Celzijusovih.