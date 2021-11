Kakvo vrijeme nas očekuje u petak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na jugozapadu biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti hladno, na istoku i sjeveru oblačno, a u ostalim predjelima vedro.

Magla će se javljati po kotlinama i oko riječnih tokova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće umjereno oblačno uz povremene sunčane periode i blagi porast temperature.

Na jugu će biti pretežno sunčano, a u predjelima sa dužim zadržavanjem magle ostaće hladnije.

Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu do osam, a dnevna od šest do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom ili rosuljom.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena Celzijusova, Han Pijesak jedan, Kalinovik, Sokolac, Čemerno, Ivan-sedlo tri, Drinić, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Srebrenica pet, Rudo, Šipovo, Bugojno, Sarajevo šest, Višegrad, Gacko, Ribnik, Foča, Bihać, Tuzla sedam, Banjaluka, Zvornik, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Drvar, Sanski Most, Zenica osam, Bijeljina, Doboj, Srbac, Gradačac devet, Livno 12, Bileća 14, Grude 15, Trebinjei Mostar 17, a Neum 18 stepeni Celzijusovih.