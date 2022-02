Ktitor Manastira Svete Trojice: Hvala Bogu što nema žrtava

Karađorđe Ristanović, privatni preduzetnik iz Iriga, rodom iz Podnemića, koji je sagradio 2003. godine crkvu, oko koje je nastao Manastir Svete Trojice u mjestu Bijele vode kod Ljubovije koji je sinoć zahvatio požar rekao je da, iako je prvobitno bio tužan, ne smijemo dozvoliti da padnemo u očajanje, i da se nada da će Gospod dati da se svetinja obnovi.

"Šta da kažem, hvala dragom Gospodu na svemu, hvala Gospodu što nema žrtava. To je veliko iskušenje, u ove velike dane u ove velike praznike. Pre neki dan se upokojio episkop Lavrentije, koji je dao, kako je on znao reći, blagoslov sa obe ruke, moja porodica i ja smo hvala gospodu Bogu to gradili iz duše. Taj konak veliki koji je izgoreo smo započeli otac Serafim i ja sa velikom ljubavlju. Nastavio je izgradnju i završio otac Serafim sa vernim narodom, i verujem da je svaka cigla ugrađen sa velikom ljubavlju prema dragom Gospodu i Svetoj Trojici. Daće Gospod Bog da se to obnovi. Koliko god i da je teško, u prvom momentu sam bio tužan. Ne smemo tugovati, moramo se radovati, jel dok god imamo iskušenja znači da nas Gospod nije zaboravio. Hvala mu na svemu", rekao je Karađorđe Ristanović za Novosti.

Manastir je podignut na porodičnom imanju oko grobova njegovih roditelja Koste i Božane Ristanović i male sestre Vide. Zaživio je 2005. godine dolaskom jeromonaha Serafima Petkovića za nastojatelja, i od tada se održavaju redovna bogosluženja.

Od svetinja posjeduje pokrov sa moštima Svete Petke.

Krstove za crkvu je darovao Milenko Radaljac iz Loznice, a zvono je poklonio Milan Selaković iz Novog Sada.

Vatra je buknula juče oko 18.15 kada je zahvatila konak svetinje, koji je gotovo u potpunosti izgorio. Gašenje požara, koji je lokalizovan oko 22 časa je izuzetno otežao nepristupačan teren.

Iako je manastir zaživio 2005. godine, što ga čini "mladim" manastirom, narod je izuzetno vezan za ovu svetinju.

Povezana vijest:

Požar u Manastiru Svete Trojice lokalizovan, nema povrijeđenih, šteta ogromna