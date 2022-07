Najavljeni veliki protesti u julu, jedini zahtjev minimalna plata od 1.000 KM

SARAJEVO - Selvedin Šatorović iz Saveza samostalnih sindikata BiH, najavio je i da će Savez samostalnih sindikata organizovati proteste u julu, a jedini zahtjev je minimalna plata od 1.000 KM.

Komentarišući da su političari sebi povećali plate za 500 KM, kazao je da su time stavili prst u oko ovom narodu i pokazali su da su se apsolutno odrodili od ljudi koji se biraju na te pozicije.

"Drsko i bezobrazno ponašanje. Neki nemaju ništa, neki pregovore imaju u smislu čekanja… A 543 KM je najniža plata u Federaciji BiH. Samo kroz jedan mjesec su dobili povećanje u tom iznosu", istakao je Šatorović za N1.

Napomenuo je da je cijena šećera u Mađarskoj 1 KM, ulje 2,5 KM, a gorivo 2,20 KM.

"Vlada je zaštitila svoje građane, a podsjećam da je minimalna plata tamo 600 eura", rekao je, dodajući:

"Sve dok je porez na dobit jednaka porezu na dohodak, sve dok čisti profit od stotinak miliona KM plaćate 10 posto i dok plaćate porez na platu od 540 KM 10 posto, ovakve stvari će nam se dešavati. Mi smo jedina zemlja na svijetu koja ima ovakav sistem. Ovo je poreski raj za ljude koji ostvaruju ekstra profit na tuđoj muci. Svi love u mutnom".

Potrošačka korpa skoro 3.000 KM

Više od 70 posto zaposlenih prima platu do 700 KM, rekao je, a potrošačka korpa stahovito ide prema 3.000 KM.

"Onda je jasno da nama ne trebaju nikakve ceste prema moru, jer nemamo sredstava da naspemo gorivo i da odemo na to more, a kamoli da se hvalimo time", istakao je.

Pojasnio je da zakon o minimalnoj plati govori da je to plata, ne tretiraju se naknade, a minimalna primanja bi podrazumijevala da je to sve skupa što možete ostvariti, po osnovu toplog, regresa, noćnog rada, prekovremenog rada…

"Tako da bi kroz zakon o minimalnim primanjima gdje su predvidjeli da to bude oko 700 KM, kada se uzme sadašnje stanje 540 KM i nešto toplog i karta, mi bismo imali umanjenje ukupnog broj radnika. To je bio cilj Vlade i to smo osujetili. Pojasnili smo javnosti šta se priprema, i onda se povukla ta priča", kazao je Šatorović.