Novi zemljotres u Stocu

Novi zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru pogodio je područje Stoca, potvrdio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Ovu jačinu zemljotresa uglavnom ljudi ne osjete jer su slabijeg intenziteta.

Podsjećamo, prije desetak dana područje Stoca bilo je pogođeno velikim zemljotresom jačine 6,1 stepen po Rihteru. Potres je izazvao veliku matrerijalnu štetu, ali ono što je najtragičnije, odnio je jedan mladi život. U ovom zemljotresu poginula je 27-godišnja Elmira Sefo.

We have no seismic data confirming this crowdsourced detection at present. No more info about this event will be displayed here. Further information at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t