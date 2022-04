Obustava saobraćaja u Banjaluci

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke "Beograd – Banjaluka", u Banjaluci, danas će u pojedinim ulicama biti obustavljen saobraćaj za motorna vozila.

Zbog posljednje etape biciklističke trke, saobraćaj će od 14:45 do 15:45 časova biti obustavljen u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice dr Mladena Stojanovića. Od 12.00 do 16.00 časova, motorna vozila neće se moći kretati Ulicom dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika. U istom terminu biće obustavnjen saobraćaj ,u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

Od podne 18.00 časova, vozila neće saobraćati Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, a od u 12.00 do 16.00 časova Bulevarem cara Dušana, na dijelu od Kninske do Ulice Teodora Kolokotronisa, Ulica olimpijskih pobjednika na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice kralja Petra I Karađorđevića. Od 12 do 16 časova, obustava saobraćaja na snazi je u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice dr Mladena Stojanovića.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, biće preusmjerene u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom. Do izmjena će doći i kada je riječ o autobuskim linijama prigradskog i međugradskog prevoza.