Punktovi za vakcinaciju u Srpskoj prazni, zalihe propadaju

BANJALUKA - Da su se građani opustili, te da više ne mare za virus korona svjedoče prizori skoro pa praznih vakcinalnih punktova širom Srpske. Iz domova zdravlja poručuju da, s druge strane, dodatni problem predstavlja što vakcinama ističe rok trajanja.

Iako je broj zaraženih posljednjih dana drastično smanjen u odnosu na početak godine medicinari upozoravaju da nema mjesta opuštanju, jer virus uvijek vreba.

Načelnica Higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Banjaluka Mirjana Miljković rekla je za "Glas Srpske" da je odziv građana za vakcinaciju slabiji, nego što je to ranije bio.

"Uglavnom se javljaju građani koji žele da prime buster dozu, a vrlo mali odziv je za prvu dozu", kazala je Miljkovićeva, dodajući da trenutno raspolažu sa sinofarm, fajzer i moderna vakcinom.

Broj "kovid" pacijenata, kako ističe, znatno se smanjuje kao i onih koji se javljaju u ambulante za akutne respiratorne infekcije (ARI).

"Kliničke slike jesu blaže, ali i među tim pacijentima desi se da neko ima srednje težu ili težu kliničku sliku", rekla je Miljkovićeva.

Direktor Doma zdravlja u Derventi Mirko Šaran kaže za "Glas" da ga brine to što su ljudi nezainteresovani za vakcinaciju, te da nije vrijeme za opuštanje jer virus uvijek vreba.

"Ljudi smatraju da je situacija sa pandemijom generalno prošla i poneko dođe da primi treću dozu, ali generalno je vakcinacija stala i interesa skoro da i nema", rekao je Šaran.

Jedina pozitivna stvar, kako kaže, jeste to to što se situacija s virusom pomalo ustabilila, pa u prosjeku jedno do dvoje ljudi dnevno bude pozitivno i to sa blažim simptomima.

"Problem jeste što vakcine koje smo dobili ne možemo potrošiti, ali Institut za javno zdravstvo RS se rješava vakcina kako može, pa šalje nama a mi ih ne možemo iskoristiti i se onda bavimo tim da ih nakon isteka roka uništavamo", rekao je Šaran.

Direktorka bijeljinskog Doma zdravlja Danijela Đukin kaže da onih 25.000 građana koji su primili prve dvije doze dolaze po buster dozu.

"Generalno je opalo interesovanje, ali još ima onih koji se plaše i koji dolaze. Od početka ove godine do sada se prvom dozom vakcinisalo oko 350 ljudi", rekla je Đukinova.

Direktor Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici Vlade Karagić saglasan je da je znatno opalo interesovanje za prvom dozom po koju, kako kaže, slabo ko dolazi, dok ostale revakcinacije idu redovno svojim tempom.

" Ipak raduje nas činjenica da se smanjio broj pozitivnih, pa razmišljamo u bliskoj budućnosti ukinuti "kovid" ambulantu, ali postojaće dežurne ekipe", rekao je Karagić.

Direktor Doma zdravlja u Doboju Vlado Marković kaže da je većina onih koji su željeli da se vakcinišu sa prve dvije doze to već obavila.

"U januaru smo dali oko 2.400 vakcina i 80 odsto od toga je bilo za treću dozu. Kliničke slike pacijenata su blaže i mali broj se upućuje na dalje liječenje u bolnicu", rekao je Marković.

Slično stanje je i u Gradišci gdje je zbog slabog interesovanja zatvoren vakcinalni punkt u "Areni".

