Slabiji potres kod Zenice

ZENICA - Zemljotres magnitude 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je danas nedaleko od Zenice, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je evidentiran u 16.17, a epicentar je bio 12 kilometara zapadno od Zenice i 65 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva.

Prema podacima EMSC, zemljotres je bio na dubini od 10 kilometara i osjetio se u radijusu 128 kilometara.

M2.6 #earthquake (#zemljotres) strikes 12 km W of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 22 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sapu5GOUk0