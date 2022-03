Sukob u Ukrajini odgađa posjete evropskim destinacijama

BANJALUKA, BIJELJINA - Građani Srpske sve više otkazaju martovska putovanja zbog trenutne krize s Rusijom i Ukrajinom, jer, kako su nam naveli u turističkim agencijama, strah od rata ljude sve češće ostavlja kod kuće.

Pantelija Mitrović, direktor "Semberija transporta", kazao je za "Nezavisne" da ne planiraju uvođenje novih linija, jer je strah od rata kod građana zamijenio prethodni strah od kovida.

"Za predstojeća martovska putovanja smo imali u planu ture za Mađarsku, ali su nam svi putnici otkazali zbog straha usljed trenutne situacije u svijetu", ističe Mitrović.

Dodaje da smatara da vlada velika besparica, te je i to jedan od razloga odustajanja putnika.

Iz Turističke agancije "Vuković" potvrdli su za "Nezavisne" da u ponudi imaju evropske destinacije, ali da nije bilo sporadičnih slučajeva otkazivanja.

"Putovanja se polako vraćaju na staro te se nadamo da trenutna situacija u svijetu neće poremetiti planove", kazali su iz ove turističke agencije.

Direktor "Autoprevoza" Dejan Miljić kazao je za "Nezavisne" da su zbog popuštanja epidemioloških mjera najavili nove polaske za Njemačku i Švajcarsku.

"Najavom novih polazaka smo iskazali nadu da će ukidanje epidemioloških mjera dovesti do normalizacije situacije, međutim dešavanja s Ukrajinom i Rusijom su neizvjesna i dovode do novih problema", navodi Miljić.

Ističe da imaju linije koje održavaju redovno bez obzira na broj putnika, ali putovanja koja su bila ugovorena za mart su otkazana zbog straha od ratnih dešavanja.

Iz Turističke agencije "Unis turs" u Banjaluci potvrdili su za "Nezavisne" da su imali pojedine slučajeve otkazivanja putovanja, ali ne u velikom broju.

"Nismo još otvorili ponude za evropske destinacije, ali se nadamo da će putovanja uskoro da krenu bez obzira na trenutnu situaciju", navode iz ove turističke agencije.

Momčilo Sladoje, direktor "Centrotransa" Istočno Sarajevo, kazao je za "Nezavisne" da neće imati uvođenje novih linija za evropske destinacije te da očekuju obustavljanje pojedinih linija.

"Na pojedinim linijama će doći do redukovanja prevoza, a na nekim do potpune obustave, tako da će to sigurno uticati na manji broj putnika", kazao je Sladoje.

Ističe da su imali otkazivanje putovanja u martu na linijama za Srbiju, Tursku i Crnu Goru, ali da nije bilo masovnih odustajanja.

Banjalučanka Sanja P. kazala je za "Nezavisne" da je u planu imala osmomartovsko putovanje u Mađarasku, ali da je sada u strahu da ide jer je Mađarska u neposrednoj blizini Ukrajine.

"S prijateljicama sam imala u planu osmomartvosko putovanje, ali zbog straha smo ipak otkazale", kazala je Sanja P.