U petak temperatura do 35 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu oblačnost i temperaturu vazduha od 25 do 35 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i tokom dana biće sunčano i toplo uz malu oblačnost, dok je u poslijepodnevnim i večernjim časovima mjestimično moguća prolazna kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, lokalno i oko 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Mrakovica, Gradačac i Tuzla 23, Zvornik 24, Kalinovik, Bijeljina i Sokolac 25, Mrkonjić Grad i Doboj 26, Srbac, Doboj i Bihać 27, Nevesinje, Ribnik, Јajce i Sanski Most 28, Gacko, Prijedor, Trebinje, Banjaluka, Bugojno, Drvar, Neum i Sarajevo 29, Višegrad, Livno i Zenica 30, Rudo 31, Bileća 33, Mostar 34 i Grude 35 stepeni Celzijusovih.